Ливень помешает велопробегу в Саратове

На выходных в Саратове будет ливень

На выходных летняя погода уйдет из Саратовской области. Такой слегка грустный прогноз дает региональный гидрометцентр.

- Такая тихая погода, как стояла в будние дни завершается, потому что антициклон, который ее принес, постепенно разрушается. Завтра, 4 июня, через территорию области будет проходить атмосферный фронт. Падение атмосферного давления начнется с середины ночи и продлится до конца суток. Оно будет сопровождаться кратковременными, но сильными ливнями.

- Больше всего дождей будет в районах, прилегающих к Волге, ближе к границе с Волгоградской областью. В Правобережье это Красноармейский район, а в Левобережье – Энгельсский, Ровенский и Краснокутский. Саратовцев также ожидают грозы.

- В Правобережье влияние на погоду оказывает более прохладная воздушная масса, а в Левобережье сохранится достаточно жаркая погода, - рассказал синоптик.

Таким образом, можно сказать, что велопробег в Саратове оказался под угрозой: именно на время его проведения в регионе ожидается приход дождей.

Температура ночью колеблется от 13 до 18 градусов тепла. Днем в Левобережье будет 24 – 29 градусов тепла, а в Правобережье от 21 до 24. Ветер дует восточного направления и он достаточно слабый: 6 – 0 м/с. При грозе возможно кратковременное шквалистое усиление до 20 м/с. Синоптики также напоминают о том, что в регионе сохраняется большая опасность пожаров.

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