Территорию «Новой Набережной» обещают избавить от складов и промзон

Спуск к набережной в Саратове

В Саратове вынесены на общественные обсуждения изменения проекта планировки и строительства Новой Набережной. Под «Новой набережной» понимают участок по улице Чернышевского от «Ротонды» до улицы Заводской.

Проект подготовлен специалистами ООО «Землеустроительная фирма «Верньер». Компания множество раз выступала в качестве поставщика в государственных контрактах, всего указано 66 контрактов на общую сумму в 15 миллионов рублей. Чаще всего услугами пользовался Комитет по управлению имуществом города Саратова - 51 сделка.

Согласно документации, ранее, в период с 2015 по 2021 год уже было подготовлено три проекта планировки указанной территории. В текущей, четвертой редакции основными задачами проекта называют: размещение очистных сооружений (сообщается, что они будут располагаться по адресу ул. Большая Садовая, 2), проектирование ливневок, строительство центра детского творчества и амфитеатра по ул. Чернышевского в районе «Ротонды», благоустройство Новой Набережной(высадка зеленых насаждений, строительства тропинок и тротуаров), укрепление берега между Большой Садовой и 2-й Садовой.

Руководители области ранее говорили о необходимости освобождения приречной территории, которая зачастую заброшена и не используется по назначению от индустриальных объектов. В пояснительной записке есть упоминание, что в ходе работ по благоустройству с территории уберут склады и участок железнодорожных путей Приволжской ЖД.

—Это делается для улучшения экологического состояния окружающей среды, улучшения качества проживания жителей, организации полноценных планировочных выходов с территории жилой застройки и городского центра к реке Волге, а также размещения объектов центрообразующего значения с целью привлечения пешеходных потоков на Набережную для создания рекреационной территории общегородского назначения, — говорится в пояснительной записке проектировщиками.

Дана информация и об объектах культурного наследия в этом участке строительства, которые не могут быть затронуты в ходе «рекреаций» и избавлении территории от многочисленных индустриальных сооружений.

Большинство из них относятся к Саратовской гидроэлектростанции, ее главный корпус, построенный в 1930 году, а так же ряд административных и технических помещений. Занесен в список и Дом Никитина начала XIX века, амбар братьев Шмидт, а так же мельницы и торговый дом Бореля.

Не обошли стороной и историю с строительством гостиничного комплекса, который планируют разместить на участке между Вольской и Провиантской. Гостиничный комплекс планируется более чем масштабный, площадью 4509 кв.м

История со строительством гостиничного комплекса на берегу Волги тянется несколько лет, в 2019-2020 годах ходили слухи об открытии отелей зарубежных сетей «Hilton Hotels and Resorts» и «Mercure».

Кроме того, на 2-й Садовой рядом со спуском к новому пляжу планируется размещение некоего многофункционального здания на участке 7135 квадратов. В общей сложности, территория проекта планировки займет площадь в 162 га.

Заказчиком проекта выступает комитет по архитектуре города Саратова.

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