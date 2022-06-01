В Саратове спасут бывшее здание гордумы: в 1917 году здесь стояли баррикады царистов

Городская дума - 1908 год

Реставрация исторического здания гордумы в Саратове обойдется в 74 миллиона, соответствующая информация размещена на портале Госзакупки. Заявка размещена от федерального ГБУ культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Подрядчика оно должно найти в срок до 25 июня. О том, почему спасти это здание крайне важно рассказал председатель Градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын.

Здание Гордумы сейчас

- Здание имеет большую ценность, как само по себе, в качестве памятника архитектуры, так и в смысле значимости для истории Саратова. Во время революции 1917 года именно здесь происходили самые значимые события. Сейчас в главном зале, где еще сохранились чугунные элементы, на них можно видеть следы от пуль. В здании Гордумы находился последний оплот защитников царской власти. Здесь они построили свои баррикады. Защитники власти советской тем временем обосновались на Соколовой горе и обстреливали противника из пушек. После сдачи здания Гордумы Саратов полностью перешел под власть революционеров.

- Само по себе здание очень красивое. Сначала оно было двухэтажным, но в годы СССР у него появился третий, а затем и четвертый этажи. Элементы внутренней отделки сохранялись до самого последнего времени и были достаточно интересны. Если здание удастся спасти, это будет большой победой для Саратова, - считает Алексей Голицын.

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