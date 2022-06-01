Саратовский Центр-СПИД: Защити ребенка от ВИЧ-инфекции!

Тест на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВИЧ-инфекция остается одним из самых серьезных вызовов современному здравоохранению. Эта болезнь уже унесла жизни почти 33 млн человек во всем мире. Еще около 40 млн человек живут с ВИЧ.

Не являются исключением ни Россия, ни Саратовская область - наш регион по уровню пораженности ВИЧ-инфекцией занимает 35-е место в стране. У нас проживает порядка 13 тыс. человек, инфицированных ВИЧ.

Около 40 млн человек живут с ВИЧ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хотя болезнь на сегодняшний день остается неизлечимой, современные достижения медицины позволяют ВИЧ-инфицированным жить полноценной жизнью и даже родить здоровых детей. Конечно, для этого необходимо наблюдение у специалистов и не-укоснительное следование их рекомендациям. Это зависит только лишь от личной ответственности каждого - медицинское сопровождение и все необходимые препараты предоставляются за счет государства.

К сожалению, случаи инфицирования детей регистрируются. И 90% от их общего числа - передача болезни от матери. Практически во всех (если не в 100%) таких случаях будущие мамы запоздали с обращением к специалистам или не соблюдали должным образом рекомендации. Либо по еще одной причине - в течение ВИЧ есть период, названный «серонегативным окном». В это время инфекция не определяется, поэтому медицинские специалисты, как и сама будущая мама, могут попросту не узнать о болезни вовремя. Именно поэтому при постановке на учет запрашиваются также результаты анализов и отца ребенка. Соответственно, беспорядочные связи заметно повышают риск возникновения ситуации, когда болезнь не выявляется вовремя.

Как поможет специалист «Центра-СПИД»? Он подберет правильные антиретровирусные препараты - АРВ-терапию необходимо будет начать с 14-й недели беременности. Также противовирусный препарат назначается во время родов. Дальнейшее зависит только от матери - специальный противовирусный сироп выдается на новорожденного ребенка, индивидуально подбирается схема приема. И - очень важно! - следует отказаться от грудного вскармливания.

Все перечисленные меры делают риск передачи ВИЧ ребенку минимальным. Причем здоровые дети могут родиться как у дискордантных пар (когда только один из партнеров живет с ВИЧ), и в случае, когда оба партнера ВИЧ-положительные.

Вокруг идеи рождения ребенка при ВИЧ, как и вокруг самой инфекции, ходит множество слухов и домыслов, в том числе о тяжелом протекании беременности, ускорении развития болезни. Однако врачи уверяют: никаких оснований для этого нет. Важно правильно подобрать АРВ-терапию, а сама беременность будет протекать точно так же, как и в случае ВИЧ-отрицательного статуса.

В общем, беременность при ВИЧ - не противопоказание, люди с положительным статусом могут и имеют право жить полноценной жизнью. Однако необходимо сделать все возможное, чтобы защитить детей и остановить распространение инфекции!

по материалам Саратовского «Центра-СПИД».

ВАЖНО

ВИЧ-инфекция не передается от матери к ребенку, ЕСЛИ:

- принимать антиретровирусные препараты (во время беременности, в родах, новорожденному ребенку);

- отказаться от грудного вскармливания.

СПРАВКА

Получить полную информацию и консультацию специалиста можно в ГУЗ «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» по адресу: г. Саратов, ул. Мельничная, здание 69, строение 1.

Тел. 8 (8452) 98-28-98

Интернет-сайт: http://spid.medportal.saratov.gov.ru

Адрес электронной почты: centr_spid@overta.ru

Задать вопрос специалистам Центра можно по e-mail: sprosi_o_spid@list.ru

Страница «Центра-СПИД» в ВК https://vk.com/id598148030

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Тест на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно.

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