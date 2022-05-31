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Общество31 мая 2022 19:51

Михаил Орлов рассказал о работе с уникальными школами Саратова

«Ремонт памятников архитектуры сложнее, но мы продолжаем работу»
Наталия Калинина
Фото: Пресс-центр «АиФ-Саратов»

Фото: Пресс-центр «АиФ-Саратов»

В пресс-центре «АиФ-Саратов» прошла встреча с зампредом правительства Саратовской области - министром образования Михаилом Орловым.

Темой обсуждения стал ремонт и строительство образовательных учреждений в Саратовской области, а также реализация в регионе инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Образование». Отдельным вопросом обсуждался ремонт, проводимый в уникальных школах Саратова: тех, что являются памятниками архитектуры.

- И в Марксе, и в Энгельсе, и в Балаково есть учреждения образовательные, располагающиеся в памятниках, зданиях, которые находятся под охраной государства. Строительство, вернее ремонт этих зданий сопряжен с определенными трудностями. Тем не менее, эта работа проводится.

Из 19 образовательных учреждений, которые мы сейчас ремонтируем в рамках программы капитального ремонта, четыре расположены именно в таких зданиях. Работа продолжается. Из ста школ, которые у нас есть 12 являются памятниками архитектуры. Разработка проектно-сметной документации в таких учреждениях требует дополнительных усилий, однако это не останавливает наши планы, - заявил Орлов.

Средняя школа № 2 города Саратова

Средняя школа № 2 города Саратова

В качестве примера зампред-министр привел среднюю школу № 2 города Саратова. Она расположена по адресу Мичурина, 16. Это историческое здание, известное под названием «Училище 15-е мужское начальное (школа-дворец), 1914 г., арх. С.А.Каллистратов», построенное в 1914 г. году.

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