В АПК Саратовской области будут получать больше

Фото: Архив КП

По итогам 2021 года в рейтинге регионов ПФО по уровню заработных плат в аграрном секторе Саратовская область поднялась с 8 на 4 место, рассказал на заседании Правительства области зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Министр сообщил, что заработная плата работников АПК по сельскому хозяйству и производству пищевых продуктов составила в 2021 году 30762 руб, или 113 процентов к уровню прошлого года.

Фото: Архив КП

Несмотря на это, зарплаты в аграрном секторе все еще ниже, чем в среднем по региону. Есть различия и между районами, имеющими сопоставимый агротехнический потенциал.

—Это свидетельствует о недостаточной работе в ряде районов по выводу предприятий из «серой зоны», в части повышения заработной платы, - отметил Роман Ковальский.

Министерство сельского хозяйства региона стремится воздействовать на глав районных администраций и руководителей фирм АПК. Пресс-служба ведомства заявляет, что по требованию врио губернатора области Бусаргина дорожные карты с проработанными шагами по достижению достойной зарплаты в сельском хозяйстве. В частности, разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление мер господдержки, содержащие условия по достижению размера заработной платы не ниже уровня, установленного распоряжением Правительства области.

Профсоюзы не остаются в стороне от процесса, в феврале подписано новое региональное отраслевое Соглашение по АПК. Исходя из него, стороны обязываются принимать действия по приросту зарплат в индустрии не менее чем на 10 процентов.

Ориентиры, установленные правительством области по заработной плате разнятся для природно-климатических зон. Для самых «урожайных» - Западная, Центральное правобережье и Северное левобережье выставили отметку в 33 318 рублей.

Для неблагоприятных в сельхозпроизводстве зон - Юго-восток, большая часть левобережья, Юг правобережья ориентировочные зарплаты составляют 23 300-28 300 рублей.

Согласно данным Саратовстата на 1 марта, среднемесячная зарплата работников в сельском хозяйстве составила 30 745 рублей или 115 процентов относительно прошлогодней, а в производстве продуктов питания - 30668 рублей или 113 процентов.

Самыми бедными в КФХ и сельхозпредприятиях стали работники Александрово-Гайского, Балтайского, Новоузенского и Питерского районов. Отчасти, причиной является сезонный растениеводческий характер производства.

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