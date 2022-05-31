Что ждет филиал техникума в Аркадаке?

Аркадак ждет потеря техникума? Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Саратовской области необходимо сохранить филиал техникума в Аркадаке. На решение этого вопроса обратил внимание Роман Бусаргин.

Жители города активно писали врио губернатора о судьбе филиала Балашовского техникума механизации сельского хозяйства в Аркадаке. Горожане опасаются, что образовательное учреждение закроют в 2023 году.

- Опасения людей обоснованы и аргументированы. Чтобы продолжить учебу, многим студентам придется ездить в Балашов. Это лишние траты на дорогу и проживание, - отметил Роман Бусаргин и постарался эти опасения развеять, ведь его закрытие плохо сочетается с новыми подходами к развитию среднего профессионального образования в регионе.

- Рабочие специальности, подготовкой которых занимаются колледжи и техникумы, сейчас очень востребованы и хорошо оплачиваются, - отметил Бусаргин.

Ранее проблему с Техникумом поднимал и депутат ГД Андрей Воробьев.

- Педагоги филиала могут остаться без работы, кроме того, не у всех родителей есть деньги, чтоб возить детей в Балашов: аренда квартиры, если не будет места в общежитии, или ежедневная дорога из Аркадака в Балашов выходит недешево.

- К слову, в Турках уже закрыто подобное образовательное учреждение, теперь на очереди Аркадак. Дальше может быть Балашов? – рассуждал парламентарий в своем Телеграм-канале 19 мая и вот сейчас в правительстве осторожно заговорили о решении этой проблемы.

- Поставил перед министерством образования задачу досконально продумать новый формат работы для учреждения, который позволит сохранить образовательную базу, а материально-техническую – оптимизировать, - распорядился Бусаргин.

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