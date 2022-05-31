Студенты саратовского театрального института обратились к детективной поэме Нобелевского лауреата

Фото: Армен ОСИПЯН

31 мая и 1 июня на Камерной сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась премьера спектакля «Случай в Ялте» (по произведениям Иосифа Бродского). Дипломную работу представили студенты мастерской народной артистки России, профессора Риммы Беляковой и доцента Олега Загумённова.

Фото: Армен ОСИПЯН

В основе нового дипломного спектакля – поэма-детектив «Посвящается Ялте» и другие лирические произведения одного из самых влиятельных советских поэтов, лауреата Нобелевской премии по литературе - Иосифа Бродского.

«Случай в Ялте» - четвертый спектакль мастерской народной России, профессора Риммы Беляковой и доцента Олега Загумённова. Студенты курса уже обращались к канону английской драмы («Шекспир. Диалоги») и к классике отечественной литературы («Яма», А.Куприн; «Хроники московского захолустья», А.Островский). Сценическую фантазию по произведениям И.Бродского подготовил второй педагог курса Олег Загумённов.

Фото: Армен ОСИПЯН

Поэма-детектив «Посвящается Ялте» занимает особое место среди крымских текстов Иосифа Бродского. К слову, на берегу Чёрного моря были написаны такие лирические произведения: «Конец прекрасной эпохи», «Второе рождество на берегу незамерзающего Понта», «Зимним вечером в Ялте» и другие. Поэма составлена из протоколов-монологов и написана спустя пять лет после знаменитого суда над поэтом и три года после его возвращения из ссылки.

Над новой сценической постановкой также работали: Павел Лазарев (режиссер-педагог), Ольга Колесникова (художник), Евгений Мякотин (композитор), Максим Шлыков (свет), Илья Бондаренко (мультимедиа), засл. работник культуры РФ Людмила Стороженко (помощник - режиссера).

Дипломный спектакль погружает зрителей в Ялту конца 60-х. Застрелен молодой человек. Четверо дают показания. Друг (Альберт Басыров), к которому убитый так и не пришел на встречу для того, чтобы разобрать шахматный этюд. О произошедшем убийстве ему сообщила актриса (Дарья Фоломеева), голос которой был крайне взволнован. Капитан (Федор Шапкарин), который об убитом знаем крайне мало, однако ненавидит его. Ведь застреленный мужчина бывал у его подруги-актрисы. И испуганный сын капитана (Марк Бренинг), который выбежал в тот вечер в гастроном за мороженым. Кто убийца?

«Сама возможность заподозрить трех человек в убийстве одного весьма красноречива» - отмечает Следователь (Илья Бондаренко). В роли автора – Руслан Говорухин.

«Случай в Ялте» - новая дипломная работа студентов театрального института, которая сочетает в себе уникальную и философскую лирику Бродского, режиссерские находки, погружающие зрителей в Ялту 60-70-х., и точные рисунки ролей молодых актеров. Чувственное и осмысленное обращение студентов к поэзии Бродского позволяет погрузиться в сложный художнический мир Нобелевского лауреата.

На июньский показы дипломной постановки «Случай в Ялте» все билеты выкуплены. 24 июня состоится показ спектакля «Хроники московского захолустья» (А. Островский), 25 июня – «Яма» (А.Куприн).

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