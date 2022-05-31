Саратовский медицинский университет РЕАВИЗ объявляет о наборе абитуриентов

Саратовский филиал Медицинского университета Реавиз готовит врачей уже 11 лет. Фото: Реавиз.

Бонус за отличную учебу

Приемная кампания стартует совсем скоро - 20 июня. Без пяти минут абитуриенты уже планируют свое будущее и знают, куда будут поступать. Сегодняшний материал для тех, кто с детства мечтал стать врачом.

Всем известно, что получить такую профессию непросто – она требует усидчивости в получении огромного количества знаний. Что не удивительно - на кону стоит здоровье людей, а ценой врачебной ошибки может стать сама жизнь. По этой причине средний балл в конкурсе на поступление в медицинские вузы традиционно высокий – за места сражаются далеко не троечники. Первый шаг к поступлению в вуз – успешная сдача ЕГЭ. Медицинский университет «Реавиз» мотивирует сдать эти экзамены как можно лучше, предусмотрев для своих студентов систему грантов. Вчерашние школьники, набравшие по результатам ЕГЭ 190 - 199 баллов, получат от вуза скидку на обучение в размере 30 тысяч рублей. Те, кто получил в сумме более 200 баллов, заплатят за обучение меньше на 50 тысяч рублей. И - внимание! - университет подготовил один грант со 100-процентной скидкой на обучение! Абитуриенты, имеющие в активе более 220 баллов, могут побороться за возможность учиться в вузе бесплатно. Количество грантов на скидки в 30 000 и 50 000 рублей не ограничено - их получат все поступившие с вышеупомянутыми баллами. Правда, свой статус необходимо постоянно подтверждать - учиться на «4» и «5», не допускать «хвостов». Но люди, решившие связать свою жизнь со здравоохранением, по-другому и не смогут, верно?

Милана Енжаева подала документы в саратовский филиал университета «Реавиз» в прошлом году: на тот момент там учились уже многие друзья и знакомые - они-то настоятельно и рекомендовали девушке этот вуз. Выпускница школы так удачно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии, что выиграла в «Реавизе» грант - 50-процентную скидку на год обучения.

- Чтобы скидка действовала и дальше, нужно отлично сдать сессию. По первому предмету - биоорганической химии - я уже получила пятерку автоматом, осталось в июне сдать биологию, - рассказала студентка первого курса Стоматологического факультета Милана Енжаева. - Я с детства хотела стать врачом, а уже класса с восьмого стала целенаправленно к этому готовиться. Когда-то о профессии врача грезила и моя мама, поэтому, став доктором, я исполню и ее мечту и, надеюсь, стану основательницей династии.

Штудируя учебники, будущий стоматолог не забывает и о других сторонах жизни. Девушка танцует в университетском ансамбле, участвует в олимпиадах, работает волонтером. По словам Миланы, она ни капельки не пожалела о своем выборе вуза: на деле все оказалось даже лучше, чем по рассказам друзей.

Гарантия эффективности занятий — мастерство педагогов и современное оборудование. Фото: Реавиз.

Что такое Реавиз?

Медицинский университет «Реавиз» - это один из первых частных медицинских вузов в стране, который открыл свои двери в 1993 году в Самаре. Вуз имеет лицензию и государственную аккредитацию. За это время университет вырос - уже 11 лет он выпускает квалифицированных врачей в Саратове, появились филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. Саратовский филиал стал первым частным медицинским университетом в городе, а в прошлом году отпраздновал свое десятилетие, с которым вуз поздравляли в том числе советник губернатора Саратовской области Сергей Наумов, заместитель министра образования Людмила Григорьева, депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, президент Саратовского государственного медицинского университета им. Разумовского Владимир Попков. С 2011 года университет выпустил более 1000 высококвалифицированных специалистов.Будущие врачи учатся здесь на лечебном, стоматологическом, фармацевтическом и медико-социальном факультетах. Благодаря своей молодости, это учреждение отличается сочетанием классического образования с новыми цифровыми технологиями обучения. Медицина - наука, развивающаяся наиболее прогрессивно. Каждый день появляются новые методики лечения, технологии и оборудование – современные доктора обязаны ими владеть и применять на благо своих пациентов. Практические занятия проходят в лучших лечебных учреждениях Саратова: городских больницах №10 и №8, Первой частной клинике. А преподают медицинскую науку опытные профессора - в свое время в университет «Реавиз» перешел весь состав Военного медицинского института.

- Ребятам нравится у нас учиться, - говорит заведующая учебной частью саратовского медицинского университета «Реавиз»Инна Портнова. - Учебный процесс продуман до мелочей, вплоть до удобства расписания - оно составлено таким образом, чтобы весь день студент занимался в одном корпусе, а не ездил по всему городу. Таким образом, у ребят остается свободное время и для участия в научной, спортивной и творческой жизни университета, и для подготовки домашних заданий.

На обучение в Саратов приезжают абитуриенты из разных уголков страны и зарубежья. В этом году стартует уже 12-я приемная кампания, а выпускники вуза успешно работают по всей стране - от Калининграда до Дальнего Востока.

Олимпиада по акушерству: тяжело в учении — легко в бою! Фото: Реавиз.

Приемная кампания-2022 - не пропусти!

Приемная комиссия «Реавиза» начинает работу 20 июня и принимает документы как очно, так и дистанционно. Последний формат наиболее удобен для иногородних абитуриентов. Также по удаленке они могут пройти и вступительные испытания (если это выпускники средне-профессиональных учреждений и вузов). Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ, могут подать документы с 20 июня по 22 августа, выпускники средне-профессиональных учреждений и вузов - по 15 августа.

Все подробности на сайте sar.reaviz.ru.

Партнерский материал.