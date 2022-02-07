АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 16 мая 2022 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 08.02.2022по 13.05.2022 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 12.05.2022.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 13.05.2022

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных единым лотом на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое двухэтажное здание, площадь: 370,3 кв. м, назначение: нежилое здание, количество этажей: 2, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 64:02:020136:65, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Аркадакский, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 75;

Объект 2:Нежилое помещение, площадь: 31,2 кв. м, назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1-Й НАДЗЕМНЫЙ, кадастровый номер 64:02:020135:68, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Аркадакский, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 75;

Объект 3:201/250 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый номер: 64:02:020136:9, общая площадь 789,0+/-10 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей (Сбербанк), расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Аркадакский, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 75

Начальная цена Лота №1 – 3 126 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 832 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 144 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 150 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 2 084 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 888 000 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 96 000 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 100 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 208400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 104200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 208400 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующее Соглашение об определении порядка пользования и владения земельным участком от 30 сентября 2021 г., заключенного Продавцом с Екатеринушкиным Сергеем Александровичем, по Объекту 3, срок: бессрочно;

2. Обязательным условием является заключение с Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) дополнительного соглашения о замене стороны по Cоглашению об определении порядка пользования и владения земельным участком (Объект 3) cЕкатеринушкиным Сергеем Александровичем и исполнение его после регистрации перехода права собственности на Долю в праве на земельный участок.

3. Обязательным условием является заключение с Победителем аукциона (единственным участником аукциона) договора долгосрочного договора аренды нежилых помещений Объекта 1 для размещения подразделений Банка и краткосрочного договора аренды части Объекта 3 для размещения специализированных транспортных средств 2 ед., одновременно с заключением договора купли-продажи, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

I. Предметом долгосрочного договора аренды (далее – договор аренды) нежилых помещений является:

- на период не более 2-х календарных месяцев, с даты заключения договора аренды, предметом аренды является часть Объекта 1 общей площадью не более 235,1 кв.м., состоящая из части помещений 1-го этажа площадью 165,2 кв.м, в т.ч.: помещение №1 площадью 2,7 кв.м, помещение №2 площадью 8,6 кв.м, помещение №3 площадью 96,1 кв.м, помещение №4 площадью 13,6 кв.м, помещение №5 площадью 9,0 кв.м, помещение №6 площадью 7,5 кв.м, помещение №7 площадью 1,1 кв.м, помещение №8 площадью 1,2 кв.м, помещение №9 площадью 1,0 кв.м, помещение №10 площадью 1,1 кв.м, помещение №11 площадью 8,1 кв.м, помещение №12 площадью 15,2 кв.м; из части помещений 2-го этажа площадью 69,9 кв. м, в т.ч.: помещение №2 площадью 24,0 кв.м, часть помещения №6 площадью 6,9 кв.м (общей площадью 22 кв.м), помещение №7 площадью 23,1 кв.м, помещение №8 площадью 15,9 кв.м;

- в последующие периоды предметом аренды является часть Объекта 1 общей площадью не более 195,2 кв. м. (далее – Часть Объекта 1), состоящая из части помещений 1-го этажа площадью 165,2 кв.м, в т.ч.: помещение №1 площадью 2,7 кв.м, помещение №2 площадью 8,6 кв.м, помещение №3 площадью 96,1 кв.м, помещение №4 площадью 13,6 кв.м, помещение №5 площадью 9,0 кв.м, помещение №6 площадью 7,5 кв.м, помещение №7 площадью 1,1 кв.м, помещение №8 площадью 1,2 кв.м, помещение №9 площадью 1,0 кв.м, помещение №10 площадью 1,1 кв.м, помещение №11 площадью 8,1 кв.м, помещение №12 площадью 15,2 кв.м; из части помещений 2-го этажа площадью 30,0 кв. м, в т.ч: помещения на поэтажном плане часть помещения №6 площадью 6,9 кв.м (общей площадью 22 кв.м), помещение №7 площадью 23,1 кв.м

I.I. Положения договора аренды:

Срок аренды договора – 10 лет.

Размер постоянной части арендной платы за Часть Объекта 1 при реализации Имущества составит:

- арендная плата на период не более 2-х календарных месяцев составит 36 945 руб. 70 коп.; в последующие периоды арендная плата за 1 кв.м. в месяц для первого этажа составит не более 197 руб. 75 коп., в т. ч. НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения, для второго этажа за 1 кв.м. в месяц составляет не более 142 руб. 58 коп., в т. ч. НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения. Арендная плата за всю площадь в месяц составит не более 36 945 руб. 70 коп.

Арендная плата включает платежи за пользование Частью Объекта 1 и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за размещение радиооборудования на Доле в праве на Земельный участок; за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, за исключением Части Объекта 1; очистку кровли Объекта 1, в котором находится Часть Объекта 1, от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части Объекта 1 и Доли в праве на Земельный участок территории согласно прилагаемого плана уборки, внутреннюю уборку Части Объекта 1, дератизацию и дезинфекцию Части Объекта 1, вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) Части Объекта 1).

Коммунальные услуги (пользование электроэнергией, водоснабжение и канализацией) оплачиваются Арендатором отдельно на основании показаний счетчиков и платежных документов, выставленных снабжающими и обслуживающими организациями по действующим тарифам и нормативам, расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации без каких-либо дополнительных начислений со стороны Арендодателя, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа).

Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части Объекта 1, внутренней уборке Части Объекта 1, уборке прилегающей к Части Объекта 1 и Доли в праве на Земельный участок территории осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора аренды за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть Объекта 1 не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Части Объекта 1;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором аренды срока платежа не вносит арендную плату.

Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения, без применения Арендодателем штрафных санкций.

Арендная плата по договору аренды может ежегодно начиная с третьего года аренды по соглашению Сторон увеличиваться в размере, не выше индекса потребительских цен, сложившегося за 12 (двенадцать) предыдущих месяцев, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области по отношению к величине арендной платы, действующей в последний месяц предшествующего года, но не более 5 (пяти) % от величины арендной платы.

В случае, если Арендодатель выступит инициатором расторжения Договора при надлежащем исполнении своих обязательств по Договору со стороны Арендатора, то Арендодатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора возместить Арендатору документально подтвержденные убытки и стоимость согласованных с ним неотделимых улучшений в Части здания.

II. Предметом краткосрочного договора аренды части Земельного участка (далее – «Краткосрочный договор аренды») является:

- часть Доли в праве на Земельный участок площадью 48 кв.м, для размещения специализированных транспортных средств 2 ед. Доля в праве на Земельный участок определяется на основании соглашения об определении порядка пользования и владения Земельным участком между ПАО Сбербанк и вторым собственником общей долевой собственности на Земельный участок.

II.I. Положения краткосрочного договора аренды:

Срок аренды договора – 11 (одиннадцать) месяцев, с неоднократной пролонгацией на тех же условиях.

Размер арендной платы за Часть Доли в праве на Земельный участок при реализации Имущества составит: за 1 кв.м. в месяц не более 10 руб.67 коп. в т. ч. НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения. Арендная плата за всю площадь в месяц составит не более 512 руб. 16 коп.;

В течение срока аренды арендная плата по краткосрочному договору аренды изменению не подлежит. Начиная со второй пролонгации краткосрочного договора аренды Арендодатель может по соглашению Сторон увеличивать размер арендной платы, не выше индекса потребительских цен, сложившегося за 12 (двенадцать) предыдущих месяцев, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области по отношению к величине арендной платы, действующей в последний месяц предшествующего года, но не более 5 (пяти) % от величины арендной платы, изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества, имущественных прав (за исключением имущества, имущественных прав, реализуемых в рамках процедур несостоятельности (банкротства), продажи государственного или муниципального имущества), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ( в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет;

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами/Участниками торгов и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов от лица, имеющего право действовать от имени Претендента/Участника торгов соответственно.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-хххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества, имущественных прав (за исключением имущества, имущественных прав, реализуемых в рамках процедур несостоятельности (банкротства), продажи государственного или муниципального имущества) (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с типовой формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Для заключения договоракупли-продажи Победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д. 1/7, тел. +7 927-100-53-80 Пинюгина Ольга Михайловна.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора купли-продажи в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора купли-продажи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор купли-продажи может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся в соответствии с типовой формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Объектов Покупателем (победителем аукциона, единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, размещенным на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

- не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из Претендентов не признан Участником торгов;

- к участию в торгах допущен только один Претендент;

- ни один из Участников торгов не сделал предложения по минимальной цене.

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