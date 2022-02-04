Народная артистка России Римма Белякова отметила свой юбилей на сцене Саратовского театра юного зрителя

Римму Белякову в этот вечер поздравляли много и талантливо

На Исторической сцене саратовского театра юного зрителя 2 февраля состоялся творческий вечер народной артистки России Риммы Беляковой «Нити жизни (экспромты)», приуроченный к юбилею актрисы и педагога.

Римма Белякова – хранитель традиций саратовской театральной школы, она выпустила десятки курсов и дипломных спектаклей. Ученики Риммы Беляковой представляют нашу актерскую школу по всей России. В программе творческого вечера прозвучали театрализованные поздравления от коллег и учеников народной артистки.

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В начале вечера Римма Белякова рассказала о своем детстве, студенческих годах (в 1961 году окончила студию-студию МХАТ, курс народного артиста СССР Олега Ефремова) и работе на сцене Саратовского академического театра драмы им.И.А. Слонова. Со сцены народная артистка прочитала собственные стихотворения, посвященные родителям, коллегам и сцене.

Среди ролей, сыгранных Риммой Беляковой: Настасья Филипповна («Идиот», Ф.М. Достоевский, в паре с народным артистом СССР Олегом Янковским), Ольга («Три сестры», А.П. Чехов), Нина («Маскарад», М.Ю.Лермонтов), Анна Андреевна («Ревизор», Н.В. Гоголь), Зоя Окоемова («Красавец-мужчина», А.Н. Островский) и многие другие роли классического и современного репертуара.

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Со сцены прозвучали видеопоздравления от народного артиста РФ Евгения Миронова и театрального режиссера Виктора Рыжакова.

Видеопоздравление прислал Евгений Миронов

Римму Белякову поздравили ведущие актеры Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова, актер театра «Версия» Игорь Абрамович, директор Саратовского театра юного зрителя Игорь Баголей, заведующая кафедрой мастерства актера Театрального института СГК им. Л.В. Собинова Любовь Баголей, художественный руководитель театра «Балаганчикъ» Елена Гладырева и многие другие. Отдельные поздравления прозвучали от Правительства Саратовского области и Союза театральных деятелей.

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Студенты 2 курса Театрального института поздравили народную артистку словами из произведений, в спектаклях по которым играла Римма Белякова.

В заключение вечера все ученики Риммы Беляковой поднялись на сцену академического театра и выпили бокал шампанского в честь юбиляра.

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В нынешнем театральном сезоне увидеть студентов 3-го курса мастерской Риммы Беляковой можно в дипломных спектаклях «Шекспир. Диалоги» (отрывки из четырех канонических пьес английского драматурга) и «Яма» по скандальной повести классика Александра Куприна. В марте состоится премьера новой постановки этого курса – «Хроники московского захолустья» по комедии патриарха отечественной драматургии А.Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

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