Расписание выступлений единственного спортсмена из Саратова на Олимпиаде в Пекине

Александр Логинов

Биатлонист Александр Логинов выступит на Олимпиаде в Пекине, представляя Россию и Тюмень. Но саратовцы не забывают, что он начинал выступать и добился первых успехов на международной арене за Саратовскую область.

Точно известно, что Логинов заявлен на смешанную эстафету, которая должна пройти 5 февраля, начало в 13:00. Участие в остальных стартах будет определять тренерский штаб сборной по биатлону, но выступить он может во всех гонках:

8 февраля - индивидуальная гонка (старт в 12.30),

12 февраля – спринт (13.00),

13 февраля – гонка преследования (14:45),

15 февраля– эстафета ( 13:00),

18 февраля в 13:00 – масс-старт.

Министр спорта Саратовской области Александр Абросимов считает, что на Олимпиаде у региона сразу три спортсмена.

Данила Семериков в Пекине - на подстраховке

Действительно, Данила Семериков, конькобежец, выступает параллельным зачетом за Саратовскую область. На Олимпиаде он в составе команды как запасной, это означает, что выступить он сможет, если что-то случится с кем-то из основных спортсменов. Старты конькобежцев начинаются с 5 февраля.

Екатерина Николаева - в основном составе сборной России по хоккею на Олимпиаде

Защитник женской сборной команды страны по хоккею с шайбой, Екатерина Николаева, которая начинала тренироваться и играть в Балакове, уже давно выступает за Санкт-Петербург, но тоже числится нашей. Сегодня, 3 февраля, из сборной сообщили, что у нее и еще у нескольких девушек подтвердился положительный тест на коронавирус, Катя в местном ковидном госпитале, с симптомами заболевания. Игры у женской сборной России пройдут 4, 5, 7 и 8 февраля, затем, с 11 февраля – стадия плей-офф. Успеет ли Екатерина вылечиться до тех пор – не ясно.

- Следите за эфирами с Олимпийских игр по телевизору и в Интернете. Вместе болеем за наших спортсменов на Олимпийских играх! - призвал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

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