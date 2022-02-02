В Саратове падающий с крыш лед уже отправил в больницу четырех человек

Сосульки в Саратове

В Саратове упавший с крыш лед отправил в больницу четырех человек за несколько суток. Глава ГЖИ Сергей Вербин пригрозил управляющим компаниям уголовными делами и рассказал о медленных темпах уборки.

- Если вы не успеваете почистить крышу, нужно оградить опасное место лентами, - рассказал начальник ГЖИ сегодня, 2 февраля, на своей странице в Инстаграм.

Свое обращение он решил записать после многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях, а главное, претензий со стороны главы региона. Напомним, 1 февраля в рамках очередного корсовета, губернатор Валерий Радаев вызвал на отдельное совещание руководство ГЖИ и заммэра Саратова по поводу как раз пострадавших от падения льда с крыш горожан. Ситуация остается напряженной.

- В работе 134 скатных кровли, а всего их в Саратове более трех тысяч, - отметил Вербин.

Глава ГЖИ Сергей Вербин

При таких раскладах неудивительно, что некоторые граждане сами хватаются за ломы и лопаты.

Напомним, ранее саратовцы обратили внимание на пенсионерку, которая самостоятельно чистит снег с крыши четырехэтажного дома на улице Киселева. Таких же смелых, но безрассудных женщин ранее заметили на крыше в Балаково. Они скидывали снег с крыши трехэтажной школы. Естественно, на высоте они все были без страховки.

Первый случай падения льда на человека произошел в Ленинском районе, по адресу проспект 50 лет Октября, 124, где ответственна УК «Норд». Там лед сошел с крыши на автомобиль, в котором сидел человек. Мужчина получил травмы. Аналогичный инцидент произошел по адресу Шелковичная, 186. Снег с крыши упал на женщину, она получила травмы средней тяжести. На перекрестке Мичурина и Комсомольской снег упал на девушку, она также получила травмы. Откуда именно сошла наледь пока неизвестно, рядом было несколько нечищеных крыш. Еще одно происшествие было зафиксировано по адресу Провиантская,4. Лед обрушился на 58-летнюю женщину и нанес ей серьезные травмы.

Остановка сломалась от снега

Стоит отметить, что остановки тоже грозят придавить саратовцев снегом, это правда уже зона ответственности городской власти, а не ГЖИ или УК.

За ненадлежащее содержание кровель, УК этих домов будут привлечены к административной ответственности. А за нанесенные травмы горожанам возможна и уголовная, напомнил Вербин. Ответственность также предусмотрена и для нерадивых собственников квартир, которые не следят за своими балконами, козырьками и кондиционерами. Напомним, в прошлом году в Саратове из-за падения наледи с козырька жилого дома на улице Азина погиб 11-летний мальчик. Пенсионерку из квартиры, где был самовольно установлен козырек над балконом привлекли к уголовной ответственности.

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