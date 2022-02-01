Влад Жуковский в Саратове поговорил «о сопротивлении» и пошел кутить с Бондаренко в ресторан

Влад Жуковский. Фото: 1kommunist.ru

Саратов посетил оппозиционный блогер Влад Жуковский. Молодой человек, которого в интернет-издании «Коммунист» представили, как «общественного деятеля, независимого экономиста и финансового аналитика», в интервью коммунистическому изданию назвал Саратовскую область «ярким очагом народного сопротивления». Примером подобного «сопротивления» ожидаемо послужили действия скандального депутата Николая Бондаренко. Например, шуточная «похоронная процессия» с венками, которые парламентарий вынес по случаю принятия нового регионального бюджета. Жуковский пришел в восторг от «ярких выступлений по делу», которыми саратовцев регулярно развлекает Николай.

По мнению Влада, именно такие акты народного волеизъявления ужасно не нравятся Москве (откуда сам Влад приехал), что приводит к многочисленным репрессиям в Саратове. В качестве таковых были названы примеры преследования все того же Бондаренко.

Напомним, ранее его жестоко репрессировали требованием отчитаться о доходах от Ютуб-канала и штрафом в одну тысячу рублей за скандал на избирательном участке. Недавно Николаю также выписали штраф в триста тысяч за участие в несанкционированной акции протеста.

Других репрессий в Саратовской области Влад Жуковский не вспомнил, что довольно странно, ведь совсем недавно именно здесь был задержан другой соратник Влада по оппозиционной деятельности Валерий Рашкин. После убийства лося, которое саратовский оппозиционер Анидалов назвал провокацией властей, Валерий Федорович вынужден носить браслет на ноге и даже мыться в нем. Об этом Влад не упомянул, не смотря на то, что сам яростно обличал власти, подкинувшие Рашкину лося. После того, как коммунист признался, что лося все-таки подстрелил и расчленил он сам, Жуковский к таким мелочам больше не возвращается.

Возможно, отдыхая после интервью вместе с Николаем Бондаренко в шикарном ресторане, Влад сможет вспомнить и другие примеры саратовских страданий. К примеру, не ровно прожаренный стейк из лося.

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