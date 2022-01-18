АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 18 февраля 2022 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 19.01.2022по 17.02.2022 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16.02.2022.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 17.02.2022.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, площадь: 838,6 кв. м, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж № подвал, кадастровый номер 64:48:030327:213, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд Мурманский, д.1;

Объект 2: Здание, площадь: 522,3 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 64:48:030327:246, расположенное по адресу: город Саратов, Мурманский проезд, д.1;

Объект 3: Нежилое здание, площадь: 1330 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер 64:48:030327:598, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд Мурманский, д.1;

Объект 4: Здание, площадь: 28 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 64:48:030327:204, расположенное по адресу: город Саратов, Мурманский проезд, д.1;

Объект 5: Здание, площадь: 57,7 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 64:48:030327:201, расположенное по адресу: город Саратов, Мурманский проезд, д.1;

Объект 6: Одноэтажная трансформаторная подстанция, площадь: 21,1 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 64:48:030327:207, расположенная по адресу: город Саратов, Мурманский проезд, д.1;

Объект 7: Нежилое помещение, площадь: 442,9 кв. м, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж №3, кадастровый номер 64:48:030327:57, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд Мурманский, д.1.

Объекты расположены на земельном участке, общей площадью 4632 кв. м, кадастровый номер 64:48:030327:4, принадлежащем Продавцу на праве аренды на основании договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности с множественностью лиц на стороне арендатора № 560 от 07.11.2005 г., заключенного с Территориальным управлением Росимущества по Саратовской области, сроком на 25 лет.

Начальная цена Лота №1 – 45 575 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 13 000 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 3 220 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 21 700 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 206 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 5 – 424 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 6 – 155 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 7 – 6 870 000 руб., включая НДС 20%.

Сумма задатка – 4 557 500 руб.

Шаг аукциона – 1 000 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1.Долгосрочный договор аренды № 10/2020 от 13.03.2020 г., заключенный с ООО «ГК Позитив», нежилые помещения площадью 133,4 кв. м, расположенные на 1 этаже Объекта 3, размер ежемесячной арендной платы составляет 7 151 рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, срок аренды 5 лет.

2. Непозднее01.07.2022 г.,при условии полной оплаты цены продажи Объектов, Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

3. Обязательным условием является заключение с Победителем аукциона (единственным участником аукциона) договора аренды нежилых помещений для осуществления банковской, офисной деятельности, деятельности в области страхования и иной законной деятельности дочерних компаний Продавца и иных компаний с долей участия Продавца в их уставном капитале, одновременно с заключением договора купли-продажи Объектов по форме, являющейся приложением к аукционной документации на следующих условиях:

- Объектом аренды являются нежилые помещения общей площадью 1754,9 кв. м, в т.ч.:

- часть Объекта 1 площадью 415,5 кв. м, состоящая из комнат № 2-14, 17-35, расположенных на 1 этаже;

- часть Объекта 2 площадью 459,4 кв. м, состоящая из комнат № 1-3 литер а7, №1 литер а14, № 1-2 литер а8, № 1-6 литер а15, расположенных на 1 этаже;

- часть Объекта 3 площадью 685,6 кв. м, состоящая из комнат № 1-2, 13-16, 20-43, расположенных на 1 этаже;

- Объект 5 площадью 57,7 кв. м;

- часть Объекта 7 площадью 136,7 кв. м, состоящая из комнат №5-9, расположенных на 3 этаже;

- Срок аренды – 10 (Десять) лет;

- Арендная плата за 1 календарный месяц за Объект аренды общей площадью 1754,9 кв. м, составит не более 423 184 (Четыреста двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 60 копеек в месяц, с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения, в т.ч.:

- за часть Объекта 1 площадью 415,5 кв. м - 109 692 (Сто девять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек, из расчета 264 рубля 00 копеек за 1 кв. м в месяц;

- за часть Объекта 2 площадью 459,4 кв. м - 71 666 (Семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, из расчета 156 рублей 00 копеек за 1 кв. м в месяц;

- за часть Объекта 3 площадью 685,6 кв. м - 196 767 (Сто девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек, из расчета 287 рублей 00 копеек за 1 кв. м в месяц;

- за Объект 5 площадью 57,7 кв. м - 11 020 (Одиннадцать тысяч двадцать) рублей 70 копеек, из расчета 191 рубль 00 копеек за 1 кв. м в месяц;

- за часть Объекта 7 площадью 136,7 кв. м - 34 038 (Тридцать четыре тысячи тридцать восемь) рублей 30 копеек, из расчета 249 рублей 00 копеек за 1 кв. м в месяц;

- Арендная плата включает в себя платежи за пользование Объектом аренды и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, плату за размещение радиооборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) на крыше Объекта 3 и Объекта 7, платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Объектов за исключением Частей Объектов, очистку кровли Объектов, в которых находятся Части Объектов, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Частям Объектов территории, внутреннюю уборку Частей Объектов, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Частей Объектов, техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Частей Объектов);

- Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов, которые определяются сторонами ежемесячно на основании актов выполненных работ на оплату соответствующего вида коммунальных услуг с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Акт выполненных работ на оплату выставляется на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета с приложением заверенных копий документов, подтверждающих расход по соответствующему виду коммунальных услуг Арендатором. При отсутствии индивидуальных узлов (приборов) учета счет на оплату формируется с учетом отношения площади Частей Объектов к площади всех Объектов;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции, техническому обслуживанию систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части Объекта, внутренней уборке Части Объекта, уборке прилегающей к Части Объекта территории, техническому обслуживанию систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части Объекта оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части Объекта, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее чем за 60 календарных дней до даты изменения площади с пропорциональным уменьшением арендной платы, без применения штрафных санкций со стороны Арендодателя. Изменение арендуемой площади Части Объекта оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Договору;

- Арендная плата по Договору может ежегодно начиная с 3 (третьего) года аренды по соглашению Сторон увеличиваться в размере, не выше индекса потребительских цен, сложившегося за 12 (Двенадцать) предыдущих месяцев, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области по отношению к величине арендной платы, действующей в последний месяц предшествующего года, но не более 5 (Пяти) % от величины арендной платы;

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения Договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Части Объектов не по назначению либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частями Объектов.

- более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее чем за 60 календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- Арендодатель не возражает и согласовывает размещение радиооборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) на крыше Объекта 3 и Объекта 7 в течение всего срока действия договора аренды, а также гарантирует сохранность оборудования, обеспечение электроснабжением, контроль пожарной сигнализации, проверки электрических сетей и кабельных трасс, оповещение о создавшихся аварийных ситуациях, обеспечение круглосуточного доступа представителей Арендатора к размещенному оборудованию;

- Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Частей Объектов, неотделимых без вреда для Частей Объектов, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя при надлежащем выполнении Арендатором своих обязательств по Договору. В этом случае Арендодатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора возместить Арендатору документально подтвержденные убытки и стоимость согласованных с ним неотделимых улучшений Частей Объектов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества, имущественных прав (за исключением имущества, имущественных прав, реализуемых в рамках процедур несостоятельности (банкротства), продажи государственного или муниципального имущества), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ( в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет;

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами/Участниками торгов и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов от лица, имеющего право действовать от имени Претендента/Участника торгов соответственно.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-хххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества, имущественных прав (за исключением имущества, имущественных прав, реализуемых в рамках процедур несостоятельности (банкротства), продажи государственного или муниципального имущества) (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с типовой формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Для заключения договоракупли-продажи Победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д. 1/7, тел. +7 927-100-53-80 Пинюгина Ольга Михайловна.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора купли-продажи в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора купли-продажи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор купли-продажи может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся в соответствии с типовой формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Объектов Покупателем (победителем аукциона, единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца не позднее 20.06.2022 г.

Не позднее 01.07.2022 г., при условии полной оплаты цены продажи Объектов, Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

- не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из Претендентов не признан Участником торгов;

- к участию в торгах допущен только один Претендент;

- ни один из Участников торгов не сделал предложения по цене.

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