Почта России прокомментировала сообщения о массовых увольнениях операторов

Почта в Саратовской области

На днях в социальных сетях появились сообщения о том, что в Балаково и Энгельсе массово увольняются операторы отделений почты. Причиной такого явления называют низкие зарплаты и недовольство условиями труда.

Редакция «КП-Саратов» связалась с представителем УФПС по Саратовской области Натальей Можейко и попросила прокомментировать ситуацию.

- С 1 по 14 января этого года в Энгельсе и Балаково уволились два оператора почтовой связи: один в Энгельсе и один в Балаково. Информация о массовом увольнении операторов отделений не соответствует действительности. В Саратове такие случаи также не зафиксированы. Сейчас многие сотрудники пребывают в ежегодных отпусках или на больничном, речи о массовых увольнениях не идёт. Более того, с начала года в Саратовской области Почта России приняла на работу 37 сотрудников почтовых отделений, - заявила собеседница агентства.

Между тем Наталья Можейко сообщила, что число сотрудников УФПС по Саратовской области за последний год несколько сократилось: на 1 января 2021 оно составляло 5985 человек, а на 1 января 2022 года – 5976 человек.

По зарплатам ситуация на почте остается непростой.

- Почта начала выправлять положение относительно недавно. Отметим, однако, что, несмотря на отсутствие господдержки, Почта России стабильно повышает заработные платы основного персонала. В конце 2020 г. у нас завершилась масштабная программа повышения заработных плат, которая стартовала в 2019 года и затронула 90 процентов операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Зарплата сотрудников основного производства выросла в среднем на 19 процентов, что больше чем в три раза превышает средний рост по стране. С 1 июля 2021 года мы увеличили минимальный размер оклада в компании. В результате заработная плата 3900 сотрудников в Саратовской области, которых коснулась программа, увеличилась в среднем на 10 процентов. В 2022 году мы продолжим работать над улучшением условий труда.

Заработная плата сотрудников почтовых отделений включает в себя не только должностной оклад, но и премии за выполнение плановых целей отделения, выплаты за оказание сетевых услуг. Все стимулирующие выплаты начисляются сверх установленного должностного оклада, - сообщила собеседница агентства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.