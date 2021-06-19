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Звезды19 июня 2021 8:17

Актер РАМТа поставил на сцене театра драмы пьесу Алексея Слаповского «Две матери, две дочери»

Впервые мультимедийную комедию саратовские зрители увидели на творческой лаборатории «Видимоневидимо»
Армен Осипян
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Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

19 июня на сцене Саратовского академического театра драмы им. И. А. Слонова состоялась премьера спектакля «Две матери, две дочери» по пьесе Алексея Слаповского. Режиссером-постановщиком выступил актер театра и кино, режиссер Александр Доронин, художником-постановщиком – Юрий Наместников. Саратовские зрители познакомились с пьесой Алексея Слаповского на творческой лаборатории «Видимоневидимо» и практически единогласно проголосовали за то, чтобы внести ее в репертуар театра. С 2015 года на Малой сцене театра с успехом идет другая пьеса Слаповского «Сошедший с поезда». Сдача нового спектакля художественному совету театра состоялась в ноябре прошлого года.

- Я, конечно, не рассчитывал, что премьера настолько затянется. Я верю, что наш спектакль найдет своего зрителя, – отметил режиссер спектакля «Две матери, две дочери».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Александр Доронин в 1997 году окончил Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова (курс народного артиста РСФСР Александра Галко).

- Александр Григорьевич не просто руководитель курса, он мастер, великий педагог. Не было дня, когда мы о нем так или иначе не вспоминали, – поделился Александр Доронин.

Режиссер отметил, что в новом спектакле задействовано несколько поколений мастерской Александра Галко: Татьяна Родионова, Андрей Седов, Дарья Седова и Сергей Ванин.

В 2001 году Александр Доронин окончил ГИТИС (курс народного артиста РСФСР, режиссера Алексея Бородина). В качестве режиссерского дебюта представил на сцене РАМТа спектакль «Платонов. III акт» по ранней пьесе Антона Чехова «Безотцовщина». В начале режиссерской карьеры Доронин обращался к роману Федора Достоевского «Бесы». Премьера спектакля «Шатов. Кириллов. Петр» по одному из ключевых произведений отечественной литературы состоялась на сцене РАМТа в 2012 году.

- Если есть возможность проявить себя в качестве режиссера, есть вера, то почему нет? Зачем отказываться, а потом жалеть? — уверен Александр Доронин.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Жанровое определение спектакля «Две матери, две дочери» — «мультимедийная комедия». Режиссер обращает внимание зрителей на экраны, где ведется активная переписка героев пьесы Слаповского. «Современный человек живет дважды – когда живет и когда об этом рассказывает» — ключевая фраза пьесы, которая становится эпиграфом для всей постановки. Режиссерские находки сделали спектакль более динамичным и завораживающим. Особое внимание привлекает озеро, расположенное на сцене, с которым актеры постоянно взаимодействуют.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

- Это обозначение жанра данной истории автором, я от этого принципиально не отказывался. Предложение по поводу постановки большой формы именно этой пьесы поступило от театра. Я благодарен, — отмечает режиссер нового спектакля.

«Две матери, две дочери» — это трогательная история с чеховской интонацией о конфликте поколений. Илона вместе со своей дочерью Аглаей приезжает в Курск к матери. Ее дочь хочет учиться заграницей, но для этого нужна крупная сумма денег. Они просят Надежду (бабушка Аглаи, мать Илоны) продать дачу, а на вырученные деньги оплатить обучение. Согласится ли та на предложение? Автор пьесы не отрицает перекличку сюжетной линии с пьесой Антона Чехова «Вишневый сад». На творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО» Алексей Слаповский отметил: «Каждый российский драматург в диалоге с Чеховым».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В роли Надежды выступила Тамара Джураева, в роли Илоны — Татьяна Родионова, в роли Аглаи – Дарья Седова. В спектакле также задействованы: Екатерина Локтионова, Андрей Степанов, Юрий Кудинов, Сергей Ванин и Андрей Седов.

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