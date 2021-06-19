Актер РАМТа поставил на сцене театра драмы пьесу Алексея Слаповского «Две матери, две дочери»

Фото Армена Осипяна

19 июня на сцене Саратовского академического театра драмы им. И. А. Слонова состоялась премьера спектакля «Две матери, две дочери» по пьесе Алексея Слаповского. Режиссером-постановщиком выступил актер театра и кино, режиссер Александр Доронин, художником-постановщиком – Юрий Наместников. Саратовские зрители познакомились с пьесой Алексея Слаповского на творческой лаборатории «Видимоневидимо» и практически единогласно проголосовали за то, чтобы внести ее в репертуар театра. С 2015 года на Малой сцене театра с успехом идет другая пьеса Слаповского «Сошедший с поезда». Сдача нового спектакля художественному совету театра состоялась в ноябре прошлого года.

- Я, конечно, не рассчитывал, что премьера настолько затянется. Я верю, что наш спектакль найдет своего зрителя, – отметил режиссер спектакля «Две матери, две дочери».

Фото Армена Осипяна

Александр Доронин в 1997 году окончил Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова (курс народного артиста РСФСР Александра Галко).

- Александр Григорьевич не просто руководитель курса, он мастер, великий педагог. Не было дня, когда мы о нем так или иначе не вспоминали, – поделился Александр Доронин.

Режиссер отметил, что в новом спектакле задействовано несколько поколений мастерской Александра Галко: Татьяна Родионова, Андрей Седов, Дарья Седова и Сергей Ванин.

В 2001 году Александр Доронин окончил ГИТИС (курс народного артиста РСФСР, режиссера Алексея Бородина). В качестве режиссерского дебюта представил на сцене РАМТа спектакль «Платонов. III акт» по ранней пьесе Антона Чехова «Безотцовщина». В начале режиссерской карьеры Доронин обращался к роману Федора Достоевского «Бесы». Премьера спектакля «Шатов. Кириллов. Петр» по одному из ключевых произведений отечественной литературы состоялась на сцене РАМТа в 2012 году.

- Если есть возможность проявить себя в качестве режиссера, есть вера, то почему нет? Зачем отказываться, а потом жалеть? — уверен Александр Доронин.

Фото Армена Осипяна

Жанровое определение спектакля «Две матери, две дочери» — «мультимедийная комедия». Режиссер обращает внимание зрителей на экраны, где ведется активная переписка героев пьесы Слаповского. «Современный человек живет дважды – когда живет и когда об этом рассказывает» — ключевая фраза пьесы, которая становится эпиграфом для всей постановки. Режиссерские находки сделали спектакль более динамичным и завораживающим. Особое внимание привлекает озеро, расположенное на сцене, с которым актеры постоянно взаимодействуют.

Фото Армена Осипяна

- Это обозначение жанра данной истории автором, я от этого принципиально не отказывался. Предложение по поводу постановки большой формы именно этой пьесы поступило от театра. Я благодарен, — отмечает режиссер нового спектакля.

«Две матери, две дочери» — это трогательная история с чеховской интонацией о конфликте поколений. Илона вместе со своей дочерью Аглаей приезжает в Курск к матери. Ее дочь хочет учиться заграницей, но для этого нужна крупная сумма денег. Они просят Надежду (бабушка Аглаи, мать Илоны) продать дачу, а на вырученные деньги оплатить обучение. Согласится ли та на предложение? Автор пьесы не отрицает перекличку сюжетной линии с пьесой Антона Чехова «Вишневый сад». На творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО» Алексей Слаповский отметил: «Каждый российский драматург в диалоге с Чеховым».

Фото Армена Осипяна

В роли Надежды выступила Тамара Джураева, в роли Илоны — Татьяна Родионова, в роли Аглаи – Дарья Седова. В спектакле также задействованы: Екатерина Локтионова, Андрей Степанов, Юрий Кудинов, Сергей Ванин и Андрей Седов.