ЕР выполнила программу 2016 года по медицине и образованию

За 5 лет «Единая Россия» выполнила предвыборные обещания по образованию и здравоохранению, содержавшиеся в предвыборной программе 2016 года. Реализация этой программы помогла оперативно реагировать на вызовы пандемии.

За основу программы единороссы взяли стратегический президентский курс по здравоохранению. Одна из его составляющих – программа «Земский доктор», в рамках которой ремонтируют больницы, строят фельдшерско-акушерские пункты, меняются законы, регламентирующие обращение лекарственных средств, пишет nashgorod.ru.

Депутат Госдумы, член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Александр Петров рассказал, что по инициативе партии был упрощен ввоз незарегистрированных в РФ зарубежных препаратов, необходимых для тяжелобольных граждан. Также единороссы добились дистанционной продажи безрецептурных препаратов.

В разгар пандемии многие услуги начали оказывать дистанционно. «Единая Россия» обеспечила возможность на удаленной основе получить консультацию врача. Кроме этого, стало возможным получение электронного больничного. Партия направила 18 млрд рублей на строительство инфекционных госпиталей.

Немало усилий в период пандемии было направлено на поддержку образования. Единороссы организовали акцию «Помоги учиться дома», в рамках которой обеспечили более 500 000 школьников и учителей компьютерной техникой для дистанционного обучения.

С 2016 года при поддержке партии в России построили 370 новых учебных заведений, рассчитанных на 270 000 детей. Также ЕР добилась обновления парка школьных автобусов. Наконец, нельзя забывать и о бесплатном горячем питании для младших школьников. Сейчас его получают более 7 млн детей.

Кроме всего прочего единороссы выдвинули идею создания при российских вузах технопарков. Для этого предлагается выделять им гранты. Также в партии предложили увеличить число бюджетных мест. Предполагается, что обучаться бесплатно смогут 45 тысяч будущих специалистов.

Как сообщает партийный сайт er.ru, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев во время отчета о выполнении программы 2016 года заявил, что партия выполнила свои обещания, а ее программа доказала актуальность.

Главный врач 8-й городской больницы и координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Саратовской области Юрий Максимов рассказал о региональных мерах поддержки и развития системы здравоохранения.

Поддержка здравоохранения — это, прежде всего, стабильное финансирование. По инициативе партийных фракций и на федеральном, и на региональном уровне средства выделяются солидные. Результат все мы видим: строительство медицинских объектов, закупка машин скорой помощи и мобильных комплексов, модернизация первичного звена, приобретение дорогостоящего оборудования экспертного класса в поликлиники и стационары.

В конце мая областная дума приняла очередное решение об увеличении доходной части бюджета, и часть этих средств снова пойдет на развитие медицины: финансовое обеспечение организаций при угрозе заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией, на выплаты медперсоналу, на лекарственные препараты для таких больных. А также на развитие паллиативной медпомощи, создание и замену ФАПов, приобретение оборудования для сосудистых центров. Также в настоящее время в рамках партпроекта проводится работа по поддержке региональной кампании по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, — отметил Юрий Максимов.