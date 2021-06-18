Новый взгляд на Володина: Фантазии политтехнологов к выборам в Госдуму

Вячеслав Володин

Какими интересными становятся предстоящие выборы в Госдуму в Саратовской области, когда по стечению обстоятельств накануне оказались сильно ущемлены интересы давно сложившейся и влиятельной местной финансово-политической группировки. Ущемлены настолько, что от травли местных представителей власти они переключились на представителей федеральной, причем сразу на одно из высших лиц государства — председателя Госдумы.

В интернете на малоизвестном ресурсе, специализирующемся на размещении всего того, что нельзя опубликовать в признанных приличными СМИ, появилось огромное полотно, посвященное деятельности Вячеслава Володина в Саратовской области. Потом это полотно перепечатало другое издание с бОльшим весом в поисковиках и с большей аудиторией, сделав ссылку на первоисточник. То, что перепечатка была организована не по редакционным мотивам, а по чьему-то указанию, к примеру, коммерческой службы или руководства, говорит хотя бы то, что текст употребили дословно, без сокращений и пересказов частей своими словами, без экспертных или своих комментариев.

В чем суть многостраничного опуса: Володин контролирует все важные вопросы в Саратовской области, чиновники боятся одного его шевеления бровью, население региона по всем оценкам — по субъективным экспертным и опросам общественного мнения — считает его самым эффективным саратовским политиком. Выводы из всего этого делаются негативные.

Совсем другой взгляд

Во-первых, Володина объявляют чуть ли не новым «номенклатурным Сталиным», по одному только намеку которого летят головы областных и городских чиновников. При этом не утруждаясь привести доказательств, кто был подобным образом уволен. Были бы примеры, можно было бы спросить: а разве не за дело уволены? Но снова уточним — кем?

Визитов Володина чиновники побаиваются. А не должны?

Во-вторых, ужасно раздражают авторов постоянные визиты председателя Госдумы в регион и встречи с населением, хождения в народ. Людям это нравится, они обращаются с проблемами, и Володин их выслушивает, предлагает решения. В результате или делает все сам или заставляет решать местных чиновников. Конечно, это не может не раздражать тех, кто преподносит его как «барина» и такое восприятие транслирует. Только «барин» делал бы это по настроению или перед выборами. Володин же работает напрямую с людьми вне зависимости от электоральных циклов. И это не оспаривают даже авторы статьи про его «культ личности».

Еще один тезис взят авторами прямо из статей местных СМИ начала двухтысячных годов, когда политтехнологи губернатора Аяцкова работали на уничтожение карьеры молодого депутата Госдумы Володина. Суть претензии — Володин обещает и планирует проекты в регионе, потому что прекрасно осведомлен, что и сколько получит Саратовская область из федерального центра, а значит у него есть возможности играть на опережение. Уже сам факт повтора претензий 15-летней давности говорит о том, что Володин работал что тогда, что сейчас максимально активно и со всей возможной эффективностью, действительно, срабатывая на опережение. Это прослеживается на всех этапах его карьеры, в каких бы должностях он не работал.

Очень уж не нравится авторам, что у многих рядовых и не только саратовцев сложилось убеждение, что без Володина ничего не было бы: ни ремонта тротуаров, ни строительства дорожных развязок на трассах, ни новой инфекционной больницы и других соцобъектов, ни Парка покорителей космоса. Все это строится за федеральные деньги с добавлением региональных средств и благотворительных пожертвований. Проблема авторов в том, что это правда. Почти ничего из перечисленного не было бы, если бы не включение в эти процессы Володина. Были бы где-то еще, но не в Саратовской области.

Строительство новой инфекционной больницы в Елшанке, начатое по инициативе спикера ГД, сегодня становится как никогда важным

Но найти финансирование, как оказывается, не самое главное. В Саратовской области Володину приходится постоянно контролировать качество выполнения проектов. Этим в том числе вызваны его постоянные визиты в регион. Контроль нужен везде — от строительства инфекционной больницы до ремонта тротуаров. Особенно ярко эта проблема проявляется в Саратове, где при довольно убогом администрировании постоянно возникают ситуации, где близкие к властям подрядчики привычно пытаются отпилить себе что-то от проектов. Это пойдет в ущерб и делу и, в конечном счете, людям. Да и Володину такая слава точно не нужна. Именно поэтому объекты, которые под его патронатом строятся, имеют своеобразный негласный сертификат качества — сделано для людей и на совесть. Без постоянного личного контроля при этом пока не обойтись.

Контроль за ходом проектов приходится осуществлять в ручном режиме

«Что еще у нас по Володину?»

В статье есть констатация многих фактов, которые к Володину отношения не имеют вообще, но если упомянуть их наряду с прочими — сойдут за упреки в его адрес. К примеру, пассивность официальных общественных структур региона, например, в лице Общественной палаты. Это мнение во многом связано с тем, что их работа идет вразрез с инициативами финансово-промышленных групп, перед которыми стоят четкие денежные цели.

Володин при всех реализуемых с его участием проектов начинает как раз с предложения объединения инициативных людей в общественные советы, наблюдающие за строительством и поправляющие чиновников. Не может же он сам, действительно, постоянно лично контролировать каждый объект. Жители на местах как раз в этом ему и помогают, указывают на недостатки. Это и есть тот актив, который принес Володину 93% голосов на недавних праймериз, выразители общественного мнения и отношения людей к нему. Кстати, Общественную палату региона формирует губернатор и областная дума.

Умение и привычка общаться с людьми лицом к лицу у Володина уже давно

Чехарда переназначений в городских администрациях и областном правительстве тоже приписывается Володину. Безынициативность местных властей и стремление угадать волю вышестоящего начальства — туда же.

Еще он виноват, судя по логике авторов, в плохих показателях региона по рождаемости и смертности. Отток населения тоже на совести Володина, и до кучи – упадок высшего образования. Собственно, по всем этим пунктам как раз Володин и предлагает в последние годы программу действий и по ней движется, подтягивая за собой местные власти. Видимо, по списку его проектов идут авторы публикации о том, как плохо Саратовской области от того, что здесь есть Володин.

Очень много уделено в публикации внимания Владиславу Бурову, в чьи бизнес-владения входил ряд различных предприятий, включая троллейбусный завод, Жиркомбинат, кондитерская фабрика и т. д. Его пытаются хитросплетениями фраз увязать с Володиным, называют его бизнес-партнером. При этом авторы не до конца определились — Буров до сих пор связан с Володиным или уже нет. Потому что все предприятия уже вышли из собственности Бурова. Если бы ему действительно оказывал протекцию председатель Госдумы, то вряд ли бы он расстался со своими активами, наоборот, увеличил бы свою бизнес-империю. Но это не так.

Автора!

Время от времени в федеральных СМИ проскальзывают разной степени подготовленности материалы, посвященные Володину. Почти все это пишется дежурными журналистами или творцами с верхушек московских башен или с иных высот столичного снобизма. В случае с последними, а точнее, с последней публикацией, все не так привычно. Она подготовлена в Саратове и ее вдохновители — местные оскорбленные авторитеты.

Авторы статьи прекрасно осведомлены о тонкостях отношений в саратовской политике. Они не то что не путают Саратов с Самарой, но и четко обходят острые для них углы, не называют очевидных фамилий и упускают невыгодные для заказчика названия и детали. Да, дело снова не в социальной политике, не в заботах о бюджетниках или предпринимателях и даже не в сожалениях о слабости местных чиновников. Дело в деньгах, недополученной прибыли от схем и проектов, которые неплохо работали до последнего времени. Это совпало с ротацией руководства силовых и надзорных органов в Саратовской области, многие из которых подверглись нападкам в подконтрольных местным олигархам СМИ. Все это стало причиной появления публикации сугубо регионального толка в федеральных СМИ.

Что же упущено в этой статье, которая написана про местные саратовские дела, но предназначена для потребления в московских властных кабинетах?

Упущены, к примеру, названия строительных компаний, которые пострадали от того, что у них изъяли незаконно полученные в обход конкурсных процедур участки под застройку. Звучат названия «Новый век», «Шелдом» и… все. А как же остальные всем известные строители, девелоперы и многолетние освоители бюджетных средств? Их отодвинули от возведения соцобъектов, строительства квартир для сирот и переселенцев из аварийного жилья. Произошло это как раз после того, как правоохранители вдруг открыли глаза на многочисленные нарушения при получении участков под строительство. За это можно только поблагодарить прокурора области Сергея Филипенко, который дал всем этим делам ход. Ситуация вышла на такой уровень, когда «договориться как раньше» уже не получится.

Строительство соцобъектов и жилья за счет бюджета - очень серьезные средства, отвечать за них приходится теперь по-другому

Особая боль авторов проглядывается в упоминании о возврате по судам различного имущества и земли в госсобственность, в частности, незаконно распроданных земель бывшего авиазавода. Она может сравниться разве что с болью тысяч работников завода, которые оказались на улице и видели распил и распродажу предприятия, где трудились десятилетиями.

В статье говорится о давлении на предпринимателей, о «деприватизации». И заявляется это от имени всего бизнес-сообщества. При этом в той же статье перечисляются предприниматели, которые чувствуют себя вполне неплохо.

Практически совсем не упоминается в материале областная дума, неужели к ее формированию Володин «руку не приложил»? Может, при рассказе о парламенте заказчики опасаются выйти на самих себя, поэтому предпочитают не месить в общую кашу еще и думу?

В результате прочтения публикации в федеральном издании о «культе личности» и «вождизме» мало-мальски осведомленным саратовским читателям все эти детали выдают заказчика с головой. Не смог он не вставить свои «пять копеек» про личные денежные обиды. Тем более, если весь опус ради этого и затевался.

Потеря контактов и контрактов сильно нервирует представителей финансово-строительной группы, которые до сих пор успешно решали практически любые вопросы в регионе за счет влияния, связей и денег. Десять лет назад, пять, даже пару лет назад их почти все устраивало. Но когда бизнес-интересы вошли в столкновение с изменившимся подходом правоохранителей, потери стали неизбежны и осталось только заняться привычным милым информационным рэкетом.

Конструкция давно отлаженной бизнес-империи сегодня начинает сыпаться и для ее спасения владельцы решили воспользоваться очередным электоральным циклом. Вброс истории про «вождизм» Вячеслава Володина — привычная попытка информационного шантажа, направленная на внешних наблюдателей. На таком уровне информшантажисты из саратовского строительного сектора еще не работали. Вероятно, это говорит об агонии заказчиков клеветнического материала.