Саратовских ветеранов призвали не игнорировать льготы

В пресс-центре «КП-Саратов» прошел брифинг по вопросам соц и медподдержки ветеранов Фото: Дарья Васенина

Свыше четырех тыс. ветеранов Саратовской области нуждаются в помощи. 2,8 тыс. человек считаются военными инвалидами, 1 903 — инвалидами боевых действий, 850 — получившими военные травмы, 28 — пострадавшие участники спецотрядов и 14 — инвалиды по ранениям.

Об этом вчера, 17 июня, в пресс-центре «КП-Саратов» в преддверии Дня ветеранов боевых действий (1 июля) рассказал на брифинге по вопросам социальной и медицинской поддержки и адаптации инвалидов боевых действий заместитель председателя Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Николай Шуба. Всего в России учтены 193 тысячи воинов-инвалидов, дополнил он, уточнив, что из-за наличия нескольких категорий таких граждан, в статистике различных ведомств часто возникает путаница.

Николай Шуба рассказал о том, сколько саратовских ветеранов нуждаются в помощи Фото: Дарья Васенина

Среди саратовских ветеранов, нуждающихся в медпомощи, рассказала замначальника Областного госпиталя для ветеранов войн Надежда Шульпина, есть участники самых разнообразных военных действий.

Надежда Шульпина рассказала, ветераны каких войн обращаются в областной госпиталь Фото: Дарья Васенина

- Ветеранов ВОВ осталось уже мало. Уже в медучреждение начали обращаться и участники последних военных действий, например, несколько саратовцев были в Сирии. Чаще обращаются воины, прошедшие Афганистан и Чечню, — рассказала медик, уточнив, что госпиталь помогает не только самим ветеранам, но и их родственникам.

Заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева рассказала о льготах, который полагаются военным ветеранам. Так, 50-процентная компенсация полагается ветеранам боевых действий за наем и/или содержание жилья и платы за капремонт. А инвалиды боевых действий, помимо этих двух, также могут получить компенсации за оплату коммунальных услуг и обогрев дома без центрального отопления.

Наталья Гурьева сообщила, куда можно обратиться за получением соцподдержки Фото: Дарья Васенина

- Эту выплату ежегодно получают 15–20 человек. Для её получения необходимо предоставить документы о приобретении дров или другого топлива. Размер выплаты составляет 2-4 тысячи рублей за отопсезон, — поделилась замминистра, уточнив, что купить дрова у частников и получить за это компенсацию не получится, обязательно нужен документ, подтверждающий покупку.

Всего в регионе компенсации выплачивают 6 739 ветеранам и 252 инвалидам боевых действий.

После выступления замминистра Шуба обозначил проблему неинформированности ветеранов. Многие не обращаются за получением льгот, потому что не знают, что им что-то полагается, некоторых останавливает незнание порядка действий. Спикер призвал участников военных действий обращаться в социальные организации, в том числе в «ВОиН», за помощью в получении выплат.

Для получения поддержки, рассказала Гурьева, можно обратиться в социальный центр комплексного обслуживания, где необходимо будет зарегистрироваться в качестве нуждающегося в социальной поддержке. С 2020 года в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Демография» в целях оказания социальной и медицинской помощи комплексным центром осуществляется доставка граждан старше 65 лет в медучреждения. Этой услугой воспользовались за 1,5 года 5,5 тысячи жителей региона.

- В том числе есть и ветераны военных действий, которых мы отвозили в госпиталь, — уточнила замминистра, подчеркнув, что министерством реализуется множество различных программ помощи и реабилитации ветеранов и инвалидов военных действий.

Шуба также рассказал о проекте «Социальная адаптация инвалидов с ограниченными финансовыми и физическими возможностями в период пандемии коронавируса», реализуемом при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Волонтеры проекта в числе прочего учат инвалидов пользоваться компьютерами, создавать аккаунты в соцсетях, заниматься самообразованием, искать работу, находить старых и заводить новых друзей, решать жизненные проблемы, находить хобби и развлечения.

Проект «Социальная адаптация инвалидов с ограниченными финансовыми и физическими возможностями в период пандемии коронавируса» реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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