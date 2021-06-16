Коммунальный «пляж» на Вишневой превратился в водопад

На Вишневой появился коммунальный водопад Фото: Дарья Васенина

Три недели длится история с коммунальной ямой в Ленинском районе Саратова. Ситуация с разрытым ПАО «Т Плюс» участком дороги с каждым днем приобретает всё более анекдотичные очертания.

10 июня мы писали о том, как машине «скорой помощи» пришлось поехать в объезд из-за ямы на пересечении Вишневой и Технической. В ответ коммунальщики заверили, что котлован совершенно не мешает проезду, а работы по благоустройству данного участка уже закончены.

И вот прошла почти неделя. Благоустройство стремительно превращает Вишневую в «курорт». Так, вчера мы писали о том, что засыпанный в яму песок размыло дождем по всей улице. А сегодня, 16 июня, коммунальный «пляж» обзавелся своим небольшим водопадом.

Ещё вчера вечером выше по Вишневой прорвало трубу (местные жители утверждают, что тут это регулярное явление). Потоки воды хлынули к яме, и так появился водопадик, сменивший на посту разносчика песка вчерашний дождь.

В пресс-службе «Т Плюс» сразу сказать, когда дорогу приведут в надлежащий вид, и кто будет убирать грязь на Вишневой, не смогли. В ближайшее время коммунальщики обещают дать ответ.

А в диспетчерской службе «Концессий водоснабжения-Саратов» уточнили, что заявка на ремонт прорыва на Вишневой, 37 уже поступила. Сейчас специалисты работают над её устранением. Сроков не уточнили.

Напомним, коммунальные службы с особым трепетом относятся к этому участку Саратова. Прецедентом вышеописанной ситуации стать не удалось. В 2019 году на Вишневой произошла аналогичная ситуация. Тогда канализационные воды залили брошенный «Т Плюс» котлован.

P.S. В «Т Плюс» сообщили, что котлован засыпать песком успели, а вот асфальт положить нет. Сейчас этому мешает текущая вода "из-за аварии на сетях сторонней организации".

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.