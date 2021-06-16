Партия «Новые люди» обратилась в мэрию Саратова по поводу неработающих ливнёвок

В начале июня город оказался буквально затоплен в результате обрушившихся на него дождей. Сегодня реготделение партии направило в администрацию Саратова обращение, в котором просит объяснить, почему система ливневой канализации в очередной раз не справилась со своей задачей.

За полчаса затопило дороги и дворы. Машины тонули, а люди вынуждены были ходить по колено в воде. На СХИ уплыл недавно положенный асфальт.

И снова «забили» на забитые ливнёвки

В мэрии по этому поводу провели экстренное совещание, но никаких официальных комментариев по его итогам так и не появилось. О возможности обильных осадков заранее предупреждали синоптики и МЧС. Но коммунальщики не смогли подготовить систему ливневой канализации.

Как объясняют представители саратовского объединения Urbanpatrul, водосточной канализации на многих улицах нет, водосточных лотков тоже, старые советские водоприёмники не работают их засыпали в ходе недавних дорожных работ. Некоторые старые дождеприемники забиты мусором. МУП «Водосток», который занимается их обслуживанием, постепенно чистит лотки, но этого недостаточно — нужно качественное обновление всей системы.

Спасет немедленный капремонт

«Новые люди» считают, что проблема неисправных ливнёвок должна решаться немедленно. В обращении к мэру Саратова Михаилу Исаеву руководитель отделения Андрей Зобнин попросил рассказать о планах администрации по восстановлению системы ливневой канализации и мерах, которые уже предприняли после недавнего затопления районов города.