«Единая Россия» рассказала о расширении программы маткапитала

В ЕР рассказали о том, что партия пять лет работала над совершенствованием федерального законодательства, чтобы оно лучше защищало семьи с детьми.

Одним из ключевых направлений работы стало расширение программы материнского капитала. Единороссам удалось добиться его индексации и увеличения на 200 000 рублей. Также появилась возможность получения госпомощи уже на первого ребенка и упростилось ее получение. Кроме этого, были внесены изменения и в возможности использования денег – теперь их можно потратить на постройку своего дома, пишет nashgorod.ru.

«На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей», – сообщила координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева.

Помимо материнского капитала, партия прорабатывала и другие направления. Так, в ЕР поддержали новые пособия для семей с детьми. Они охватывают возраст от 3 до 17 лет. На детей от 8 до 17 лет деньги начнут выплачивать с 1 июля текущего года. Также со следующего месяца беременные женщины, попавшие в трудную ситуацию и вставшие на учет, будут получать по 6 350 рублей в месяц. Кроме этого, у женщин, находящихся в декрете, появится возможность получить дополнительное образование не по месту прописки, а по месту фактического проживания.

Для безработных родителей вдвое увеличили ежемесячное пособие по уходу за детьми. Сейчас оно составляет 6 750 рублей. Тем, кто остался без работы в декрете, полагается 13 504 рубля.

По инициативе «Единой России» в стране ввели кешбэк за приобретение путевок на отдых в детских оздоровительных лагерях. Он составляет 50% от стоимости путевки. Также многодетные родители могут сейчас планировать отпуск в любое удобное время.

Официальный партийный сайт er.ru напомнил недавние слова Дмитрия Медведева. Во время отчета о проделанной единороссами за 5 лет работе он сказал, что партия выдержала испытание и выполнила программу 2016 года.

Поддержка семей с детьми - важнейшая составляющая социальной политики фракции «Единая Россия» в Саратовской области. Об этом сказала зампред регионального парламента, председатель комитета по социальной политике Ольга Болякина.

«С самого начала пандемии был принят ряд законов, направленных на оказание помощи семьям с детьми. Это дополнительные выплаты малоимущим семьям с малолетними детьми, автоматическое продление назначения пособий. Кроме того, по инициативе наших депутатов теперь семьи, в которых воспитываются дети с целиакией, получают ежемесячную материальную поддержку в размере 1 тысячи рублей. Также расширены возможности по использованию регионального материнского капитала. Теперь многодетные семьи могут потратить эти средства в том числе на оплату процентов по ипотеке. А сама программа продлена до 2024 года», - сказала Ольга Болякина.