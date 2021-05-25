Партия «Новые люди» поможет школьникам Саратова начать свое дело

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

Молодые люди хотят стать предпринимателями, но их пугают экономические проблемы, зарегулированность бизнеса и отсутствие поддержки со стороны государства. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам опроса, выполненного по заказу партии «Новые люди».

Более 60% опрошенных готовы начать карьеру предпринимателя, говорит гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Но пока навык управления бизнесом – то, чему не учат ни в школе, ни в вузе. Ведь передавать такой опыт нужно буквально из рук в руки, и лучшими учителями здесь станут люди, которые сами прошли непростой путь от идеи до ее успешной реализации. Через все бюрократические тернии.

)Слайд из презентации

«Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?», - отмечает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Пока же будущие бизнесмены уже наслышаны о множестве ожидающих их проблем. И прекрасно знают, что зачастую предприятия существуют не благодаря, а вопреки поддержке государства. «В нашем регионе выживает бизнес, который не надеется на гранты, а креативным подходом, упорством, стойкостью буквально выгрызает себе место под солнцем, - говорит известный саратовский юрист, сторонник партии «Новые люди» Николай Скворцов, - В области действуют центры, которые оказывают начинающим предпринимателям методическую поддержку. Но пройдя обучение, выпускники сталкиваются с жестокой реальностью, к которой их не готовили».

)Слайд из презентации

Как правильно развивать свое дело, могут рассказать немногие. Партия «Новые люди» готова менять систему.

Саратовское региональное отделение проводит тренинги для будущих предпринимателей. Активисты помогают молодым людям понять, в какой сфере бизнеса они хотят развиваться, и получить навыки успешного руководителя.

Круглый стол, посвященный проблемам современного бизнес-образования

А скоро по всей стране появятся центры школьного предпринимательства, в которых обучать старшеклассников будут молодые бизнесмены, уже открывшие свое дело. Эта программа фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет успешно работает в Москве и 12 регионах.