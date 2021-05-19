Героев нового спектакля саратовского театра драмы осыпали деньгами

Фото Армена Осипяна

19 мая на сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова состоялась премьера спектакля «Comme s’il en pleuvait, или Деньги как дождь». Пьесу французского драматурга Себастьяна Тьери представила Заслуженная артистка РФ, режиссер Эльвира Данилина. С января прошлого года на сцене театра драмы с успехом идет ее первый спектакль «Свидетель обвинения» по пьесе английской писательницы Агаты Кристи.

Художником-постановщиком выступил Юрий Наместников. Жанровое определение новой постановки — «правила комедии абсурда».

Фото Армена Осипяна

Себастьян Тьери — известный французский драматург и актер. Автор произведений «Кто такой мсье Шмитт?», «Начало конца», «Двое голых мужчин». Комедию с элементами абсурда «Деньги как из ведра» (Будто идет дождь)» драматург написал в 2012 году, пьеса сразу стала событием театрального сезона. В Театре Эдуарда VII (Париж, Франция), в котором в основном идут постановки современных авторов, спектакль по пьесе Тьери был показан 350 раз. Драматург играет почти во всех спектаклях по своим пьесам.

Фото Армена Осипяна

Главные герои новой постановки саратовского театра — жители современного Парижа анестезиолог Брюно (Валерий Малинин) и директор школы Лоранс (Александра Коваленко). Однажды супружеская пара находит у себя в квартире неизвестные 100 евро. Брюно и Лоранс не придают этому серьезного значения и решают сходить на эти деньги в ресторан. Вскоре пара находит более крупную сумму. Денег становится все больше и больше. Они в буквальном смысле заваливают их квартиру. Актерам удается держать внимание зрителей на протяжении всего спектакля.

Фото Армена Осипяна

«Comme s’il en pleuvait, или Деньги как дождь» — спектакль о том, сумеет ли человек справиться с неожиданно свалившемся на него богатством. Постановка насыщена юмористическими диалогами и одновременно серьезными размышлениями. Способны ли деньги изменить человека? Нужно ли радоваться такому случаю или за это придется расплатиться?

Фото Армена Осипяна

Роль испанской домработницы Терезы исполнила Светлана Москвина. В роли господина Трака, соседа супружеской пары, выступил Александр Каспаров. Актерам удалось создать запоминающиеся и юмористические эпизодические образы. С их появлением на сцене происходят самые динамичные сцены.

Фото Армена Осипяна

В роли Провидения выступил Андрей Казаков. Его спутники — Дмитрий Кузьмин, Ярослав Савельев, Артем Савоник, Сергей Янко.

«Comme s’il en pleuvait, или Деньги как дождь» — вторая режиссерская работа Заслуженной артистки РФ Эльвиры Данилиной с актерами Саратовского академического театра драмы. Благодаря находкам постановщика спекаткль по пьесе французского драматурга Себастьяна Тьери получился захватывающим и динамичным. И, конечно, в конце зрителей ждет неожиданный финал.

Фото Армена Осипяна

Следующий показ спектакля «Comme s’il en pleuvait, или Деньги как дождь» состоится 9 июня.

Фото Армена Осипяна

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