Более 7 500 участников зарегистрировались в праймериз «Единой России»

Предварительное голосование ЕР собрало более 7 500 участников, примерно половина из них беспартийные, которые никогда прежде не принимали участия в политических мероприятиях такого масштаба.

Председатель федерального организационного комитета праймериз, депутат Госдумы Александр Карелин сообщил об интересе молодежи к праймериз. Свыше 30% участников – лица моложе 35 лет. При этом действующих депутатов в списках 25%. Каждый третий из участников – представитель малого и среднего бизнеса. Еще 14% представляют сферу образования и 10% – это служащие муниципалитетов, пишет «Наш город».

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заметил, что привлечение действительно большого числа новичков в политику – это важный шаг. Однако он сказал и о том, что эффективность этих людей еще предстоит проверить. А им, в свою очередь, придется доказать ее своей работой в политике и новыми идеями, способными улучшить положение в стране.

Официальный сайт er.ru сообщает, что в праймериз широко представлены участники различных движений и общественных организаций. Их около 30% от общего числа зарегистрированных. Большая часть из них решила участвовать в предварительном голосовании после слов Владимира Путина о том, что в политику необходимо привлекать как можно больше активистов – неравнодушных людей, патриотов. К слову, в этом году в праймериз примут участие представители Союза добровольцев Донбасса. ЕР заключила с ними соглашение о сотрудничестве.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заметил интерес, который проявили к предварительному голосованию политики и избиратели в регионах. Это подтверждается тем, что в этом году конкурс на место больше, чем раньше.

Отмечает эксперт и большое число зарегистрировавшихся беспартийных. Это говорит о том, что «Единая Россия» сегодня действительно является силой, объединяющей тех, кто поддерживает политику президента Владимира Путина.

Если раньше к идее праймериз многие относились скептически, считая, что в российской политике она едва ли приживется, то сейчас число скептиков уменьшилось. Предварительное голосование стало действенным инструментом, способствующим обновлению и привлечению новых людей в партию.

- В регионе на предварительное голосование подал заявки и зарегистрирован 241 участник. Каждый из них выбирал уровень выборов, в котором планирует участвовать: в органы местного самоуправления или Государственную думу. Среди них 136 беспартийных, 18 сторонников партии, 108 членов партии. Все они люди разных возрастов и профессий. Самый старший участник 1931 г.р. Он выдвинулся в Госдуму по списку партии. Есть и студент-медик 2002 г.р.

Так, для участия в выборах в Госдуму подано 67 заявлений. К примеру, по Балаковскому избирательному округу № 164 – 10 участников, Балашовскому № 165 – 9 участников, Энгельсскому – 11 участников.

По федеральному списку зарегистрировано 22 участника. В саратовскую городскую думу – 141 участник по 35 округам. Партия «Единая Россия» - единственная политическая партия в стране, которая проводит подобные процедуры и позволяет даже беспартийным стать кандидатами от партии, – рассказал председатель организационного комитета предварительного голосования партии «Единая Россия» в Саратовской области, депутат Госдумы Николай Панков.

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