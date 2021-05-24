Правильный диплом – залог успеха: почему стоматологи выбирают Саратовский медицинский университет Реавиз

Яркий представитель медицинских вузов, где классическое образование сочетается с новыми цифровыми технологиями, – медицинский университет Реавиз.

Профессия медика – одна из самых благородных.

Перед специалистами в этой сфере стоит основная задача - спасать жизни людей. А это не только тяжкий труд, но и огромная ответственность. Несмотря на это, множество людей по всему миру находит свое призвание именно в медицине.

Не менее важен и выбор вуза, в котором эту профессию можно получить.

Как правило, со специальностью будущие медики определяются еще в детстве, ведь кроме знаний в области химии и биологии, необходимы такие качества как сочувствие, желание помочь.

А над выбором университета можно подумать, тем более что медицинских вузов в стране не так уж много.

Яркий представитель медицинских вузов, где классическое образование сочетается с новыми цифровыми технологиями, – медицинский университет Реавиз. Это один из первых частных медицинских университетов в стране, имеющий лицензию и государственную аккредитацию. За 28 лет образовательной деятельности Самарский медицинский университет «Реавиз» вырос и теперь, помимо Саратова, образование по стандартам «Реавиз» можно получить в Москве и Санкт-Петербурге.

Реавиз - это один из первых частных медицинских университетов в стране, имеющий лицензию и государственную аккредитацию.

Саратовский филиал, который в этом году отмечает свой 10-летний юбилей, стал первым частным медицинским университетом в городе. Будущие врачи учатся здесь на лечебном, стоматологическом, фармацевтическом и медико-социальном факультетах. Медицинская наука не стоит на месте, каждый день появляются новые технологии и оборудование – от умения их внедрять и применять зависят здоровье и жизни людей. На обучение в Саратов приезжают абитуриенты из разных уголков страны и зарубежья - Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Израиля.

Выпускники Реавиза плодотворно работают по всей территории России – от Калининградской области до Дальневосточного региона, включая Заполярье. Многие из них, благодаря приобретенным в процессе обучения профессиональным знаниям и навыкам, уже успешно возглавляют лечебные учреждения. Один из таких руководителей - выпускник Стоматологического факультета 2017 года Вадим Василевский, главный врач стоматологической поликлиники в Калининграде. Вадим Вадимович руководит учреждением, которое сам же и создал.

Выпускник Реавиза Василевский Вадим Вадимович (справа) и хирург имплантолог из Москвы, к.м.н. Жусев Андрей Иванович. Фото: Вадим Василевский

- Я в стоматологии не новичок – помогаю людям улыбаться с 1989 года, - рассказал Вадим Василевский. – Сначала выучился на зубного техника, позднее получил специальность зубного врача. Когда задумался о высшем образовании, остановился на медицинском университете Реавиз – в одной группе со мной диплом государственного образца получали еще 10 зубных врачей со стажем. Университет предоставил нам возможность получить отличное высшее образование. Не только подвести теорию под имеющуюся практику, но и действительно выйти на новый уровень.

По словам Вадима Вадимовича, каким бы хорошим ни был вуз, нельзя полагаться лишь на его учебную программу. Залог профессионализма – постоянное самообучение, стремление развиваться в своей области, постоянно узнавать что-то новое.

Саратовский филиал, который в этом году отмечает свой 10-летний юбилей, стал первым частным медицинским университетом в городе.

- Раньше мы могли получать информацию лишь из книг и общения с более опытными коллегами, - говорит Вадим Василевский. – Сегодня курсы повышения квалификации, мастер-классы, конференции можно «посещать» и в онлайн-режиме. Но изначально хорошее академическое образование необходимо. Особенно врачам.

В Саратовском медицинском университете Реавиз сегодня дают именно такое образование - в вузе сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав: более 75% преподавателей имеют ученые степени и звания, более 25% являются докторами наук. Будущие врачи занимаются на клинических базах лучших медицинских учреждений города. Среди них ФГКУ «428 военный госпиталь», ГАУЗ Саратовская стоматологическая поликлиника №1, ГАУЗ Энгельсский перинатальный центр, ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница NQ1», ГУЗ «Областная клиническая больница», ГУЗ Саратовская городская поликлиника № 16, ООО «Первый детский медицинский центр», ООО «МЕДГАРД-САРАТОВ». Это клиники с новейшим оборудованием лабораторий, лечебных и операционных блоков.

И это значит, что где бы они ни трудились впоследствии, здоровье их земляков будет в надежных руках.

За 10 лет стоматологический факультет вуза выпустил более 400 преуспевающих специалистов.

Саратовский медицинский университет Реавиз

г. Саратов ул. Верхний Рынок, 10

8(800) 600-24-00

saratov@reaviz.ru

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