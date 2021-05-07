Забота и внимание – каждому ветерану

Ветераны с удовольствием участвуют в совместных мероприятиях

Хотя День Победы отмечается раз в год, но забота о ветеранах, участниках боевых действий, тружениках тыла, узниках концлагерей и бывших блокадниках не прекращается никогда. В пожилом возрасте каждый человек нуждается в усиленном медицинском обслуживании и простом человеческом внимании. То и другое обеспечивают специалисты ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

В структуре госпиталя два стационара, консультативная поликлиника, гериатрический центр, водолечебница «Серные воды», отделение реабилитации для пациентов, в том числе после перенесенного коронавируса.

Как отметила руководитель госпиталя Светлана Жук, учреждение оснащено современным оборудованием и укомплектовано квалифицированными врачами, которые имеют особую специализацию для лечения именно возрастных пациентов.

Руководитель госпиталя Светлана Жук

- Водолечебница вошла в состав госпиталя с ноября 2020 года. Там проводятся терапия сероводородными ваннами, бальнеотерапия, физиотерапевтическое лечение - все по полису ОМС. В мае начнет работу стационар на улице Соловьиной для пациентов с заболеваниями периферической нервной системы и костно-мышечной системы. Для него закуплено новое оборудование, которому нет аналогов в Саратовской области, — рассказала Светлана Жук.

Она пояснила, что в госпитале реализуется проект «Активному долголетию в Саратовской области быть!». В его рамках действуют такие направления, как «Здоровая старость» и «Академия памяти». А гериатрический центр госпиталя уникален для Саратовской области и помогает улучшить качество жизни пожилых людей. За первые четыре месяца года в стационаре прошли лечение 88 ветеранов, многие не в первый раз.

Петр Дмитриевич Колчин — инвалид войны, участник Курской битвы, снятия блокады Ленинграда, победу встретил в Берлине. Своими впечатлениями он поделился с «Комсомолкой»: - Прекрасный госпиталь, прекрасное лечение, прекрасные работники. Я каждый раз очень доволен, после курса процедур чувствую себя превосходно. Ни про кого из специалистов не могу сказать ничего плохого, но особенно хочу выделить Татьяну Маркову, заведующую терапевтическим отделением. Она замечательный и очень внимательный человек.

Ветеран Великой Отечественной войны, служивший в ПВО города Горький, Николай Иванович Соков написал благодарственное письмо врачам госпиталя.

- В госпитале и поликлинике лечусь почти каждый год на протяжении 13 лет. Очень доволен внимательным и обходительным обращением врачей и всего персонала. На днях ко мне домой приезжала бригада медиков, проверили здоровье, выслушали, звонила сама главврач. Считаю такое отношение к пациентам замечательным, — подчеркнул ветеран.

Светлана Жук рассказала про одного из самых возрастных пациентов, ветерана-танкиста Алексея Афанасьевича Ленкова. Ему исполнилось 105 лет, и он один из дней рождения отмечал в госпитале, где его неизменно окружают заботой и уважением.

- Мы всегда работаем в тесном взаимодействии с районными советами ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. Стараемся оперативно реагировать на вопросы и пожелания как в части медицинской помощи, так и в жизненных ситуациях. Поздравляю наших замечательных ветеранов с Днем Победы. Спасибо вам огромное за неравнодушие, отзывчивость, содействие. Ваши мудрость, жизненный опыт и советы помогают нам лучше выполнять свою работу. Мы всегда будем стараться оказать ветеранам самую качественную и доступную помощь, чтобы продлить их активное долголетие, — заверила Светлана Жук.

Фото из Instagram Саратовского областного госпиталя для ветеранов войн

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