Спектакль «Браво, Лауренсия!» вернулся на сцену саратовского театра «Версия»

Фото Армена Осипяна

24 апреля на сцену Саратовского муниципального нового драматического театра «Версия» возвратился спектакль «Браво, Лауренсия!» по одноименной пьесе Надежды Птушкиной. Режиссером-постановщиком и сценографом выступил художественный руководитель театра Заслуженный работник культуры РФ Виктор Сергиенко. Впервые театр представил пьесу в мае 2014 года.

Драматург и сценарист Надежда Птушкина написала более семидесяти пьес. Сорок из них уже поставлены на сценических площадках России и других стран. Наиболее известные пьесы: «Плачу вперед!», «Пока она умирала», «Все, что я знаю о наших мужчинах и женщинах», «Ненормальная» и, конечно, «Браво, Лауренсия!».

Фото Армена Осипяна

«Браво, Лауренсия!» - это история о безмерно любящей матери и ее слабохарактерном и великовозрастном сыне. Ольга Яковлевна, бывшая балерина, желает, чтобы ее сын нашел себе скромную, тургеневскую девушку и вскоре женился на ней. Олег находит девушку, однако это полная противоположность ожиданиям матери, ее идеалу. Эля совсем не стеснительна, она сильная и самостоятельная женщина. После нескольких встреч с Элей, Ольга Яковлевна убеждается, что ее сын не будет с ней счастлив. Однако мнение меняется, когда мать узнает о беременности Эли.

Фото Армена Осипяна

Важную роль в истории сыграет еще один персонаж этой пьесы – Майя Ивановна. По стечению обстоятельств она вынуждена некоторое время пожить у Ольги Яковлевны и Олега. Это нисколько не смущает членов семьи, напротив, они будут только благодарить судьбу, за то, что Майя Ивановна оказалась с ними.

Фото Армена Осипяна

После рождения ребенка Олег настойчиво отказывается от него. С чем связано подобное поведение героя? К чему это приведет? Трогательный и светлый финал даст ответы на все вопросы.

Действие спектакля происходит в современной квартире. Ключевым объектом в сценическом оформлении постановки становится картина французского импрессиониста Эдгара Дега «Голубые танцовщицы». Ольга Яковлевна была вынуждена из-за сына прекратить заниматься балетом. Она с трепетом вспоминает, как поклонники восторженно кричали ей: «Браво, Лауренсия!».

Спектакль «Браво, Лауренсия!» - это актуальная, трогательная и бесконечно смешная история с неожиданным финалом. Четыре артиста держат внимание зрителей на протяжении всего спектакля и поддерживают динамичный и лирический характер пьесы.

Фото Армена Осипяна

Во время поклона на сцену также вышел художественный руководитель театра и режиссер спектакля Виктор Сергиенко. Зрители поблагодарили всех создателей постановки продолжительными аплодисментами.

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Анна Мельникова, Юлий Ридель, Анастасия Шаталина и Татьяна Чупикова.

Следующий показ состоится 22 мая.

Фото Армена Осипяна

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