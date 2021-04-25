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Звезды25 апреля 2021 15:00

Спектакль «Браво, Лауренсия!» вернулся на сцену саратовского театра «Версия»

Постановку художественного руководителя театра Виктора Сергиенко впервые сыграли на новой сцене
Армен Осипян
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Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

24 апреля на сцену Саратовского муниципального нового драматического театра «Версия» возвратился спектакль «Браво, Лауренсия!» по одноименной пьесе Надежды Птушкиной. Режиссером-постановщиком и сценографом выступил художественный руководитель театра Заслуженный работник культуры РФ Виктор Сергиенко. Впервые театр представил пьесу в мае 2014 года.

Драматург и сценарист Надежда Птушкина написала более семидесяти пьес. Сорок из них уже поставлены на сценических площадках России и других стран. Наиболее известные пьесы: «Плачу вперед!», «Пока она умирала», «Все, что я знаю о наших мужчинах и женщинах», «Ненормальная» и, конечно, «Браво, Лауренсия!».

Фото Армена Осипяна

«Браво, Лауренсия!» - это история о безмерно любящей матери и ее слабохарактерном и великовозрастном сыне. Ольга Яковлевна, бывшая балерина, желает, чтобы ее сын нашел себе скромную, тургеневскую девушку и вскоре женился на ней. Олег находит девушку, однако это полная противоположность ожиданиям матери, ее идеалу. Эля совсем не стеснительна, она сильная и самостоятельная женщина. После нескольких встреч с Элей, Ольга Яковлевна убеждается, что ее сын не будет с ней счастлив. Однако мнение меняется, когда мать узнает о беременности Эли.

Фото Армена Осипяна

Важную роль в истории сыграет еще один персонаж этой пьесы – Майя Ивановна. По стечению обстоятельств она вынуждена некоторое время пожить у Ольги Яковлевны и Олега. Это нисколько не смущает членов семьи, напротив, они будут только благодарить судьбу, за то, что Майя Ивановна оказалась с ними.

Фото Армена Осипяна

После рождения ребенка Олег настойчиво отказывается от него. С чем связано подобное поведение героя? К чему это приведет? Трогательный и светлый финал даст ответы на все вопросы.

Действие спектакля происходит в современной квартире. Ключевым объектом в сценическом оформлении постановки становится картина французского импрессиониста Эдгара Дега «Голубые танцовщицы». Ольга Яковлевна была вынуждена из-за сына прекратить заниматься балетом. Она с трепетом вспоминает, как поклонники восторженно кричали ей: «Браво, Лауренсия!».

Спектакль «Браво, Лауренсия!» - это актуальная, трогательная и бесконечно смешная история с неожиданным финалом. Четыре артиста держат внимание зрителей на протяжении всего спектакля и поддерживают динамичный и лирический характер пьесы.

Фото Армена Осипяна

Во время поклона на сцену также вышел художественный руководитель театра и режиссер спектакля Виктор Сергиенко. Зрители поблагодарили всех создателей постановки продолжительными аплодисментами.

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Анна Мельникова, Юлий Ридель, Анастасия Шаталина и Татьяна Чупикова.

Следующий показ состоится 22 мая.

Фото Армена Осипяна

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