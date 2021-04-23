В основу предвыборной программы ЕР ляжет Послание Путина к Федеральному собранию

Панков: Очень важно было услышать слова Президента о помощи регионам

Партия «Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов. Предложения будут приниматься в общественных приемных, волонтерских центрах ЕР и на площадках партийных проектов.

Издание nashgorod.ru сообщает, что партия включит в предвыборную программу задачи, позволяющие достигнуть целей, обозначенных главой России в послании Федеральному собранию. В том числе это вопросы экономического и социального развития, экологии, культуры и газификации граждан. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что предвыборную программу необходимо обсуждать с россиянами во всех регионах и это должны понимать на всех уровнях представительной власти и депутаты фракции, а также местные отделения партии.

В ближайшем будущем партия «Единая Россия» планирует реализацию крупных инфраструктурных проектов. В том числе это строительство нового жилья для граждан, дорог и мостов, а также обновление автопарка общественного транспорта, ремонт и модернизация коммуникационных сетей.

По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, жители России должны точно понимать, что получит их регион от предвыборной программы «Единой России».

В список приоритетных задач партии входят также обновление автомобилей скорой медицинской помощи в регионах, покупка новых автобусов для перевозки школьников, а также поставка мобильных медицинских комплексов. Депутатами партии будет составлена карта, где будет отражаться потребность регионов в новом транспорте. В первую очередь в ЕР намерены решать эти вопросы в отдаленных районах и городах с малой численностью населения.

Также депутаты планируют создать единую базу с графиком газификации граждан и включить в предвыборную программу решение вопросов с трудовыми взаимоотношениями и совершенствование трудового законодательства.

Первый заместитель главы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отметил, что за пять лет депутаты «Единой России» должны будут решить большое количество вопросов, которые касаются реформирования трудовой сферы. В их число входит юридический статус самозанятых граждан, их разграничение с работниками по найму, повышение статуса социального партнерства, документооборот.

На сайте er.ru сообщается, что ранее президент РФ Владимир Путин поддержал большинство предложений ЕР, в том числе инициативу о полной оплате больничного родителям детей дошкольников независимо от трудового стажа, дополнительных выплатах беременным женщинам, которые встают на учет на ранних сроках беременности, бесплатном подключении жителей регионов к газораспределительным сетям, возврате пятидесяти процентов стоимости путевок на детский отдых, а также выделении кредитов на реализацию инфраструктурных проектов на льготных условиях регионам.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков поделился своим мнением о Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

- По итогам Послания Президента РФ Владимира Путина можно сказать главное – его приоритеты остаются неизменными. Это повышение качества жизни людей, решение их проблем, защита здоровья. А также развитие ключевых отраслей экономики страны, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, улучшение делового климата.

Очень важно было услышать и слова президента о помощи регионам, в том числе по решению проблем с коммерческой задолженностью. Считаю, что инфраструктурные бюджетные кредиты дадут серьезный импульс развитию субъектов РФ. А значит, будут способствовать повышению уровня жизни людей и укреплению стабильности государства – подчеркнул Панков.

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