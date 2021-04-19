ЕР: треть участников предварительного голосования – общественники

Около 30% кандидатов, которые планируют участвовать в предварительном голосовании «Единой России», – волонтеры, представители общественных организаций и работники социальной сферы. Главными причинами своего участия в праймериз они называют стремление помогать россиянам, защищать интересы рядовых граждан.

Как сообщает nashgorod.ru, ранее Владимир Путин отмечал, что именно волонтеры, принимая участие в политической жизни страны, способны предложить и реализовать нестандартные подходы к решению актуальных, остросоциальных проблем, которые поднимаются в стране или отдельно взятом регионе.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин говорит о том, что ранее волонтеры работали исключительно как общественники, оказывая помощь населению. А после участия в праймериз они смогут реализовать себя в политике. Для этого им необходимо суметь конвертировать один тип коммуникаций в другой.

Стоит отметить, что порядка 30% кандидатов – молодежь до 35 лет. Экоактивист Алексей Цвелой из Омской области считает, что молодежная политика, реализуемая сейчас в стране, также требует изменений.

В свою очередь руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, также ставший участником праймериз, отмечает, что каждый депутат должен в какой-то мере быть общественником. Поэтому, если общественники получат статус депутатов, рядовые граждане от этого только выиграют.

Участники предварительного голосования уверены, что власть должны представлять новые люди, которые способны донести до федеральной власти, какие остро стоящие в регионах вопросы необходимо реализовать.

Лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина отмечает, что она и ее соратники отлично изучили все проблемы, которые касаются жизни молодежи в сельской местности. Участники союза сами проживают в деревнях и селах, поэтому могут выделить основные проблемы и препятствия, требующие содействия государства. Чтобы набраться опыта и знаний на политической арене и эффективнее отстаивать интересы сельской молодежи, лидер союза собирается принять участие в праймериз.

Кандидаты от волонтерских движений, активисты-общественники в рамках участия в предварительном голосовании ставят перед собой цели обеспечить поддержку социально незащищенных слоев населения, работать над развитием инфраструктурных проектов, заниматься реализацией успешных социальных практик и экономических проектов в каждом регионе.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский заявляет, что для участия в политической жизни страны должно быть четкое представление о том, какую пользу может дать обществу волонтерский опыт и роль волонтера в качестве представителя политической партии.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», голосование состоится в онлайн-формате с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Перечень участников праймериз от партии на выдвижение в Государственную думу утвердит съезд.

Участник предварительного голосования «Единой России», медик-волонтер Александр Масальцев отметил, что процедура предварительного голосования отличается своей открытостью и позволяет стать кандидатом от «Единой России» даже беспартийным.

- Сам я не являюсь членом партии «Единая Россия», но узнал о возможности принять участие в предварительном голосовании из средств массовой информации. Посоветовался с семьей и принял решение подать документы на участие в голосовании. Мне близки идеи партии, особенно ее поддержка волонтерского движения. Летом этого года я работал в ковидном госпитале и оказывал волонтерскую помощь в качестве волонтера-медика наряду с другими сотрудниками областной больницы и студентами медицинского университета. Считаю правильным, что партия «Единая Россия» поддерживает стремление волонтеров и общественников стать депутатами различных законодательных собраний, – рассказал Масальцев.

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