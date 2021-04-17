«Тысяча и одна ночь» вернулась в саратовский Театр оперы и балета

Арабская сказка на сцене саратовского Театра оперы и балета. Фото Армена Осипяна

16 и 17 апреля на Новой сцене саратовского Театра оперы и балета состоялась премьера балета «Тысяча и одна ночь» (либретто Анатолия Дементьева по мотивам древних арабских сказок). Балет советского композитора народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана Фикрета Амирова считается современной классикой российского балетного театра. Поставленный в 1979 году для Азербайджанского театра оперы и балета, в наши дни он с успехом идет на ведущих сценических площадках России и мира.

Фото Армена Осипяна

Первая и единственная постановка балета «Тысяча и одна ночь» в Саратове датируется 1987 годом (автор либретто и хореографии – заслуженный артист России Анатолий Дементьев). В течение двадцати лет постановка пользовалась популярностью у зрителей и выдержала около 300 показов. В хореографической партитуре балетмейстер Игорь Стецюр-Мова восстановил текст в оригинальной версии 1987 года.

Балет Амирова сложен и выразителен в ритмике. Оркестр театра погружает зрителей в импульсивный и яркий мир Востока. Сказочное звучание предает спектаклю соло вокала заслуженной артистки России Татьяны Соболевой.

Фото Армена Осипяна

- Композитор Амиров создал музыкальный шедевр, в котором нет ни одного случайного такта, она способна покорить всех, кто ее услышит, — поделился впечатлениями дирижер-постановщик Медет Тургумбаев.

Фото Армена Осипяна

Во время балета происходит непредсказуемая смене эпизодов. Вместе с Шахразадой зрители видят галерею сказочных образов и сюжетов. Динамичная и выразительная хореография солистов балета воссоздают атмосферу арабских сказок.

- Хореографический язык спектакля можно назвать метафорическим, он синтезирует современную и классическую лексики. Дементьев сочинил настоящую хореографическую сказку, красочную феерию, в основе которой гармоничное сочетание образной музыки и хореографии, — отмечает балетмейстер Игорь Стецюр-Мова.

Фото Армена Осипяна

Сценическое пространство и костюмы красочны и стилизованы в рамках исторической и географической принадлежности.

- Ключевые сцены балета будут происходить в центре, на круге, олицетворяющим восточный барабан, который концентрирует внимание зрителе, — уточняет художник-постановщик Сергей Болдырев.

Фото Армена Осипяна

Балет «Тысяча и одна ночь» сочетает в себе философию памятника средневековой арабской литературы, выразительную музыку и особую пластику танца. Благодаря сочетанию этих трех элементов на сцене воссоздается мир Ближнего Востока, динамичного и колоритного. Спектакль предназначен для семейного просмотра.

Фото Армена Осипяна

Над постановкой работают: дирижер-постановщик Медет Тургумбаев, балетмейстер — народный артист России Игорь Стецюр-Мова, художник-постановщик — заслуженный художник России Сергей Болдырев, художник по костюмам Ольга Колесникова. В партии Шахрияра заслуженный артист России Алексей Михеев, в партии Шахразады заслуженная артистка России Наталья Колосова.

Фото Армена Осипяна

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