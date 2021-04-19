Школьникам Энгельса подарили инвентарь для звездных спортивных достижений

13 апреля благотворительная программа «Доступный спорт с детства» подарила МОУ «СОШ №12» из Энгельса спортивный инвентарь. В рамках проекта отбираются школы с самым плохим состоянием спортивного зала и инвентаря, которые получают футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, маты, баскетбольные кольца, волейбольную сетку и обручи. Учредителями этой благотворительной программы является компания BetBoom. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо подать заявку на официальном сайте.

- Если честно, мы не ожидали, что сможем победить. Когда нам позвонили и сказали, что в этом месяце именно мы получим спортивный инвентарь, сначала даже не поверили. Но сейчас ребята уже начали заниматься с новыми мячами и другим инвентарем, и все довольны, — добавил учитель физкультуры Данила Ушаков.

Как рассказал PR-директор BetBoom Михаил Даньшин, учебное заведение было выбрано не случайно.

- Выбирать, какой именно школе мы в этом месяце подарим спортивный инвентарь, всегда очень сложно, так как действительно много учреждений нуждаются в помощи. В этот раз мы решили приурочить вручение ко Дню космонавтики. Ровно 60 лет назад, после завершения первого полёта человека в космос, Юрий Гагарин приземлился в Энгельсе. Именно поэтому мы решили вручить спортивный инвентарь одной из местных школ. На данный момент уже более 200 учебных заведений из разных городов России подали заявки на участие в нашем благотворительном проекте, сейчас мы решаем, кому поможем в следующий раз, – сказал он.

Помимо того, что дети получили спортивный инвентарь, компания BetBoom организовала школьникам экскурсию в саратовский планетарий. Дети узнали про первооткрывателей космоса и смогли посмотреть днем на звездное небо.

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