В саратовском театре драмы состоялась паранормальная премьера

Фото Армена Осипяна

9 и 10 апреля на Малой сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова идет премьера спектакля «Мы живем в чудесное время, Оля!». Пьесу современного московского драматурга Юлии Вороновой представил режиссер Алексей Размахов (выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИС, режиссерский факультет, курс Крымова и Каменьковича). Месяц назад драматург и режиссер представили на творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО» эскиз по этой пьесе, а теперь это полноценный репертуарный спектакль. Новое жанровое определение поставки — паранормальная история.

Фото Армена Осипяна

9 апреля — день памяти народного артиста РСФСР, советского и российского актера театра и кино Александра Галко. В спектакле задействованы три ученика мастера: Олег Морозов, Александр Фильянов и Илья Ульянчев.

Саратовский театр драмы второй раз обращается к драматургии Юлии Вороновой. С 2019 года на Малой сцене с успехом идет другая ее пьеса — «Дневник Алены Чижук, а еще почта, ЖЖ и фейсбук» (режиссер Сергей Карпов). Это не первый режиссерско-драматургический дуэт Юлии Вороновой и Алексея Размахова. В 2020 году режиссер поставил на сцене московского театра «Центр драматургии и режиссуры» ее «Дневник Алены Чижук».

Фото Армена Осипяна

- Я видела результаты его работы в московском «Центре драматургии и режиссуры», была в восхищении, поэтому, когда меня спросили о режиссере, я в первую очередь назвала Алексея, — отметила Юлия Воронова.

Фото Армена Осипяна

Главные герои истории — Оля (Екатерина Ледяева) и ее муж Саша (Александр Фильянов) купили квартиру в ипотеку. Они искренне радуются тому, что теперь имеют собственные 42 кв. метра. Счастье семейной пары длится совсем недолго и вскоре появляются недопонимания и ссоры. В квартире 20 лет назад убили человека. А призрак Жени (Олег Морозов) теперь вынужден жить здесь. Оля по рекомендации своей подруги Полины (Александра Коваленко) начала пить препарат, который оказывает влияние на психические функции и эмоциональную сферу. Теперь Оля видит Женю.

Фото Армена Осипяна

Человек, который умер 20 лет назад в этой квартире, видится только героине и больше никому. Она таким образом совершает путешествие в прошлое.

Сначала Женя кажется девушке неприятным, она пытается выгнать его. Однако каждая встреча все больше сближает героев спектакля. Вскоре Оля понимает, что этот человек ей близок. Автор пьесы замечает, что до встречи с призраком главная героиня вела здоровый образ жизни, теперь она променяла смузи на алкогольные напитки.

Фото Армена Осипяна

Оля окунается в череду детских травм и вспоминает прошлое, но все вокруг уверены: «Мы живем в чудесное время, Оля!». Муж Саша становится противен девушке и единственное спасение — это встреча с Женей. Препарата остается совсем немного, да еще муж узнает об этих отношениях. Финал этой паранормальной истории любви трогателен и проникновенен. Как заявлено в аннотации спектакля: «Рациональное понимание мира не всегда дает ответы на наши вопросы. Вера в сверхъестественное творит чудеса!». Старый мир Оли рушится. Теперь она готова к новым ощущениям и иному восприятию мира.

Фото Армена Осипяна

- Умение отпускать — это, наверное, одна из главных тем спектакля, — полагает Алексей Размахов.

Юлия Воронова считает, что современный драматург должен читать то, что делают его коллеги и искать новые формы.

Фото Армена Осипяна

- Нужны какие-то отличия. В драматургии сейчас много возможностей. Много форматов и технологий, которых не было в прошлом. Сейчас я пока только думаю над чем работать, — сказала она.

Юлия Воронова доверила саратовскому театру драмы право первой в России постановки своей пьесы. Первые зрители поблагодарили актеров и режиссера спектакля продолжительными аплодисментами. Следующие показы пьесы «Мы живем в чудесное время, Оля!» состоятся 4 и 26 мая.

Фото Армена Осипяна

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