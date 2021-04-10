Какое наказание ждет саратовских чиновников за досудебные претензии Фонда капремонта

Роман Бусаргин пообещал, что все ответы будут до конца апреля Фото: Екатерина Семенова

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал возможные последствия для руководителей Фонда капремонта и курирующего его регионального Минстроя после скандала с выставлением гражданам в платежках сумм по досудебным претензиям.

Бусаргин в беседе с корреспондентом «КП-Саратов» рассказал, что сейчас по этому вопросу создана спецкомиссия. Она рассмотрит все обстоятельства и причины принятых решений.

- Скорее всего, им потребуется на это время до конца апреля, — заметил Бусаргин. Грозит ли авторам инициативы о сборе денег с населения увольнение, говорить Роман Бусаргин не стал.

Напомним, многим саратовцам в начале года пришли платежки от Фонда капремонта, в которые были включены оплаты досудебных претензий. Руководитель Фонда капремонта Вера Прохорова объяснила тогда, почему это сделано и зачем люди должны оплачивать судебные расходы Фонда.

В ситуацию с возникшим общественным возмущением вмешался депутат Госдумы Николай Панков, который выступил с критикой практики перекладывания расходов на жителей. После ряда встреч отправку досудебных претензий было решено прекратить.

- Вместе с жителями добились справедливости в работе Фонда капремонта. Всегда говорю: неэффективную работу организаций не должны оплачивать люди, — заявил Панков после того, как удалось повернуть вспять чиновничий проект по дополнительным сборам денег с населения.

В правительстве была создана спецкомиссия по этому вопросу, ее председатель Роман Бусаргин сначала заявлял, что оплату по выставленным досудебным претензиям со стороны регионального Фонда капремонта жители могут производить в добровольном порядке.

Спустя еще некоторое время Бусаргин заявил, что Фонду капитального ремонта поручено отозвать иски на взыскание средств с жителей. Он отметил большую работу, которую провели депутат Государственной думы Николай Панков и областные парламентарии.

Дальше — больше: Минстрой Саратовской области пояснил механизм возврата средств за досудебные издержки, которые включил ранее в свои платежки региональный Фонд капитального ремонта. То есть если кто-то успел оплатить несправедливо назначенные начисления — их предлагают вернуть.

Корреспонденту «КП-Саратов» пояснили в правительстве, что деньги на все судебные расходы должны выделяться Фонду в рамках сметы его расходов.

Интересно, что было бы, не вмешайся Панков.

При этом до сих пор неизвестно, какую ответственность понесли чиновники, инициировавшие процедуры выставления досудебных претензий. Судя по словам Бусаргина, решение об этом будет принято в течение следующих трех недель.

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