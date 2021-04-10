Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина готов принимать гостей

Стела и памятник Юрию Гагарину в Парке покорителей космоса Фото: Екатерина Семенова

Совсем скоро в Энгельсском районе Саратовской области распахнет ворота для всех желающих Парк покорителей космоса. Мемориально-образовательный комплекс под открытым небом начнет работать 12 апреля, в День космонавтики.

В 2021 году 12 апреля будет отмечаться особенно широко, ведь исполнится 60 лет со дня первого полета человека в космос. Саратовская область — знаковая точка на карте мероприятий, ведь именно здесь Юрий Гагарин учился, здесь он приземлился.

Можно побывать на том самом месте, куда приземлился первый космонавт планеты Фото: Екатерина Семенова

И вот теперь, на месте его приземления в Энгельсском районе, раскинулся Парк покорителей космоса. Он был создан по инициативе председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, которая получила поддержку президента Владимира Путина. Парк был построен в рамках государственно-частного партнерства.

Парк покорителей космоса раскинулся на 20 гектарах Фото: Мария Франко

Первый этап строительства уже завершен, 9 апреля для представителей прессы прошла ознакомительная экскурсия.

К Парку покорителей космоса от села Квасниковка тянется 13-километровая велодорожка. Можно взять велосипед напрокат, а можно приехать со своим. Кроме того, до парка будет ходить маршрутный автобус. Этот вопрос, как сообщил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин, сейчас прорабатывается.

Парк покорителей космоса будет работать с раннего утра и до позднего вечера Фото: Екатерина Семенова

Площадь парка составляет 20 гектаров. Одной из ключевых его точек является пешеходный маршрут «108 минут» — именно столько длился первый полет Юрия Гагарина вокруг Земли. Дорожка огибает мемориальную стелу с памятником первому космонавту. Причем, на гранитных плитах выгравированы его слова во время сеансов связи с с главным штабом «Заря» на космодроме «Байконур».

- Человек, шагающий по дорожке, тоже словно бы становится космонавтом, — считает Дмитрий Кубанкин, руководитель парка.

Он рассказал о ландшафте. По его словам, важно было не только благоустроить территорию, но и использовать необычные архитектурные решения. Устроители парка стремились воссоздать ландшафт, который бы соответствовал эпохе Гагарина.

Дмитрий Кубанкин напомнил, что в то время тут было поле, на котором сажали, в частности картофель.

- Картошку, конечно, сажать не стали. А здесь высажена степная растительность, огромное количество тюльпанов и других растений, — сказал он.

Памятник Гагарину также максимально отражает историческую действительность.

- Он выполнен на основании фото, сделанном после приземления, поэтому максимально историчен. Здесь находится капсула с землей с родины Юрия Гагарина. Все полностью восстановлено и готово к приему гостей — сказал Дмитрий Кубанкин.

Он призвал посетить парк не только днем, но и вечером, когда будет включаться подсветка и место заиграет новыми красками.

Кстати, пока время работы парка определено с 8-9 утра до 11 вечера, а инфоцентра — с 11 утра до 20 часов. В течение лета работники парка проанализируют, насколько это удобно, поэтому от гостей ждут отзывов и предложений. Дмитрий Кубанкин подчеркнул, что вход в парк абсолютно бесплатен, хотя есть и коммерческие услуги, например, аудиогид. Пока он только на русском языке, но планируют его дополнить английским.

От стелы гости смогут дойти или доехать на велосипеде непосредственно к месту приземлению космической капсулы Юрия Гагарина. Она была доработана, территория благоустроена — появились необычные лавочки, установлен небольшой мемориал.

Пока завершен только первый этап создания парка. Благоустроены также ближайшие населенные пункты — Квасниковка и Смеловка — к ним заасфальтированы дороги, вскоре заработает причал, чтобы в парк можно было добраться на теплоходе.

Проведено полное благоустройства парка Фото: Екатерина Семенова

По мнению Дмитрий Кубанкина, Парк покорителей космоса — место исторической славы, которым можно гордиться. Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос включения его в число объектов ЮНЕСКО.

После завершения экскурсии состоялась торжественная церемония гашения почтовых открыток специальным штемпелем «Гагаринское поле». Жители области могут до 13 апреля также погасить почтовое отправление этим уникальным штемпелем. Это делается в центральном отделении в Энгельсе.

Состоялось торжественное гашение почтовых открыток штемпелем "Гагаринское поле" Фото: Екатерина Семенова

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