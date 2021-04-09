В Саратове задержан местный житель, призывавший к насилию над кавказцами и азиатами

Саратовец с фейковой страницы в интернете писал злобные комментарии по отношению к кавказцам и азиатам Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратове задержали 34-летнего Павла, который призывал к насилию в отношении представителей народов Кавказа и Средней Азии.

Как сообщили «КП-Саратов» источники в правоохранительных органах, во время мониторинга в интернете сотрудники Центра противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области наткнулись на фейковую страницу. На ней не публиковались фотографии, сам аккаунт был закрытым, но оказалось, что реальный человек, сидящий на этой странице под вымышленным именем, — житель Заводского района Саратова.

С 27 августа 2019 года по 19 апреля 2020 года мужчина публиковал в интернете призывы к экстремизму. За это гражданина и задержали. Крайне агрессивный в социальных сетях мужчина в жизни оказался одиноким, безработным жителем Заводского, ранее не судимым. В связях с экстремистскими организациями или участиях в подобных националистических тусовках замечен не был.

На задержанного вчера, 8 апреля, специалисты УФСБ России по Саратовской области завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

ФСБшники возбудили в отношении мужчины уголовное дело Фото: Ольга Симонова

Теперь Павлу грозят принудительные работы или лишение свободы до пяти лет, в течение которых он не сможет писать разжигающие ненависть комментарии в интернете.

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