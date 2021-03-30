В саратовском театре драмы покажут советскую классику

Фото Армена Осипяна

30 и 31 марта на малой сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова состоится премьера дипломного спектакля «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина. Классику советской драматургии представят студенты 3-го курса театрального института консерватории имени Л.В. Собинова, художественный руководитель курса – народный артист России Григорий Аредаков.

Фото Армена Осипяна

Театр драмы ценит творчество советского классика и уже не в первый раз к нему обращается.

Александр Володин – драматург поколения «шестидесятников», его художественные произведения полны историями частной жизни. Пьесы «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь» идут на сценах ведущих театров страны. Режиссеры справедливо называют его произведения актуальными, ведь Володин пронзительно и глубоко говорит о людях, о любви, привязанности, одиночестве и расставании. Пьесы советского классика обращаются к человеку, способному сопереживать.

Фото Армена Осипяна

В основе дипломного спектакля «С любимыми не расставайтесь» – слушание восьми дел о разводе. Эти истории, на первый взгляд, не похожи, однако в них есть что-то перекликающееся. Семейное счастье и взаимопонимание приводит героев к внутреннему одиночеству. Почему отношения молодых супругов, искренне любящих друг друга, приводят к столь неожиданным последствиям? Жанровое определение спектакля мастерской Григория Аредакова «размышления о любви».

Фото Армена Осипяна

В центре истории – перипетии отношений Мити (Михаил Мильденберг / Никита Пепеляев) и Кати (Виктория Кузнецова / Дарья Яловега). Муж подозревает жену в измене, однако та не пытается доказать обратное. Ревность приводит их в зал суда, где они разводятся. Потерять любовь из-за своих слабостей – просто, важнее ее сохранить. Любить – значит не расставаться. В финале Катя многократно произносит: «Я скучаю по тебе, Митя!». Важно преодолеть гордыню и вступить в искренний диалог с любимым. Почему молодые пары перестаю слышать друг друга? Почему расстаются? Над этими вопросами рассуждают актеры дипломной постановки.

Фото Армена Осипяна

Спектакль студентов 3-го курса поддерживает володинскую интонацию. В нем присутствует легкая ирония, трепетные диалоги и много размышлений о любви.

Создатели новой дипломной работы создали на сцене атмосферу 1970-х. Этому способствовали костюмы советской эпохи, музыкальное сопровождение и танцы. Студенты уверенно себя чувствуют на профессиональной сцене академического театра и полностью отдают свою энергию зрителям.

Фото Армена Осипяна

Режиссер-педагог – заслуженный артист России Виктор Мамонов, художник-постановщик – Юрий Наместников, музыкальный руководитель – Татьяна Цой.

Следующие показы состоятся 24 и 25 апреля.

Фото Армена Осипяна

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