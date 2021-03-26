В Саратовской области пятиклассница собирается рожать от 23-летнего курьера

В Вольске пятиклассница забеременела от 23-летнего парня, который из-за этого может попасть за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вольске Саратовской области пятиклассница забеременела от 23-летнего парня.

В региональном Следственном комитете «КП-Саратов» сообщили, что девочке на момент интима было 13 лет

Сам парень отмечает, что его возлюбленной уже было 14 лет, когда они вступили в половую связь. После этого она забеременела. Ребенок должен родиться в начале осени.

Несмотря на свой возраст, девочка еще учится в пятом классе. А парень ранее окончил коррекционную школу в Духовницком районе, переехал в Вольск учиться на маляра-штукатура и там работает курьером. Причем у него уже есть ребенок от прошлого брака, на которого он платит алименты.

До беременности они дружили два года. Но отношения пары раскрылись, когда девочку осмотрели в больнице. Медики передали информацию в полицию.

Теперь будущего отца судят за секс с несовершеннолетней. Свою вину он признает. Молодому отцу грозит до десяти лет колонии.

Он может остаться на свободе, если он женится на школьнице. Но в ЗАГСе заявление не принимают, потому что ей меньше 16 лет.

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