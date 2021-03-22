«Ест, что найдет»: волонтеры пытаются спасти двухлетнюю малышку, живущую в антисанитарии в общежитии в Саратове

Девочка вынуждена жить в грязи, фактически предоставленная сама себе. Фото со страницы Людмилы Лариной в Facebook

В общежитии на улице Брянская в Заводском районе Саратова маленькая девочка живет в условиях антисанитарии.

Как рассказала на своей странице в Facebook Людмила Ларина, участница группы «Родительский надзор», ребенок живет в общежитии и фактически никто за ней не присматривает.

- Независимо от времени года и суток ребенок бегает раздетым и голодным по коридору. Ребенка подкармливают соседи, которые устали жаловаться на пьющих родителей. Малышка ест, что найдет, — написала Ларина.

Она отметила, что родители девочки редко появляются дома, предпочитая где-то развлекаться, оставляя ее в квартире с открытой дверью.

При этом, по словам Людмилы Лариной, соседи и неравнодушные граждане неоднократно жаловались в соответствующие инстанции.

Малышка ест, что найдет, родители дома появляются редко. Фото со страницы Людмилы Лариной в Facebook

- Приезжает полиция, органы опеки, но до сих пор ничего не меняется. Сегодня должна была прийти опека, но не пришла. Прошлые разы, когда приходили, постояли, провели беседу о вреде алкоголя и на этом все. Информация уже прошлась по внутренним волонтерским чатам, звонят волонтеры, девчонки плачут в трубку и спрашивают, что можно сделать, каждый готов забрать на время малышку, отмыть, накормить и просто обнять, — отметила женщина.

После появления в соцсети поста на ситуацию отреагировал зампред правительства по социальной сфере Роман Грибов. Он посетил злополучное общежитие.

- Другого решения, к сожалению, быть не может — ребенка нужно буквально спасать! На месте был с коллегами из службы опеки и КДН, которым необходимо усилить контроль над семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. Беру на личный контроль, — заявил он.

Чиновники посетили квартиру после сообщения от волонтеров. Фото со страницы Романа Грибова в Instagram

О случившемся стало известно правоохранительным органам. В пресс-службе ГУ МВД области сообщили, что полицейские выезжали по месту жительства семьи в понедельник. Сейчас ведется проверка. Проверку начали и прокуратура, и Следственный комитет. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя отметила, что семья стоит на учете как находящаяся в социально неблагополучном положении, к ним несколько раз выезжали органы опеки. Тем не менее, по ее словам, лишать отца родительских прав нет необходимости, так как он исполняет свои обязанности. Что касается пьющей матери - то это под вопросом.

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