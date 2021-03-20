«Все, что у меня было, все поплыло»: квартиру многодетной семьи затопило водой из подвала

Мебель, холодильник, продукты - все оказалось под водой. Кадр из видео
Квартиру многодетной семьи из Саратова затопило водой.
Об этом «КП-Саратов» сообщили неравнодушные граждане.
Как оказалось, 20 марта начала подниматься вода из подвала в доме на Верхоянской, 2 в Заводском районе. Дом обслуживает УК ООО «Южный».
Семья с детьми оказалась фактически без места жительства. У них вода стоит по щиколотку взрослому человеку. Затопило мебель, детскую кроватку, кухню, посуду, продукты.
Вода продолжает прибывать, затапливает уже детскую комнату, куда пострадавшие складируют вещи в попытках их спасти.
- Вот холодильник стоит — плавает. Все, что у меня было, — все поплыло... Вот стоит детская смесь, которую успели вытащить. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, где мне жить! — восклицает многодетная мать на видео, с помощью которого она надеется добиться помощи.
Жилье находится в ипотеке, куда теперь переедет семья с четырьмя детьми — неизвестно. В управляющей компании не дали никакого ответа. Труба, на которой произошел порыв, относится к имуществу ООО «КВС», но, по словам пострадавшей, слесарь не смог починить оборудование.
В этом доме есть и другие пострадавшие.
Вода продолжает подниматься. Кадр из видео
UPD: Ситуация продолжает ухудшаться. В квартире пострадавшей вода поднялась еще выше, доходя уже до середины голени. По словам женщины, у соседей ситуация еще хуже. Например, в одной из квартир отключилось электричество, ее владелица была вынуждена прийти «в гости».
На место ЧП была вызвана полиция.
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