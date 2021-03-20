«Все, что у меня было, все поплыло»: квартиру многодетной семьи затопило водой из подвала

Мебель, холодильник, продукты - все оказалось под водой. Кадр из видео

Квартиру многодетной семьи из Саратова затопило водой.

Об этом «КП-Саратов» сообщили неравнодушные граждане.

Как оказалось, 20 марта начала подниматься вода из подвала в доме на Верхоянской, 2 в Заводском районе. Дом обслуживает УК ООО «Южный».

Семья с детьми оказалась фактически без места жительства. У них вода стоит по щиколотку взрослому человеку. Затопило мебель, детскую кроватку, кухню, посуду, продукты.

Вода продолжает прибывать, затапливает уже детскую комнату, куда пострадавшие складируют вещи в попытках их спасти.

- Вот холодильник стоит — плавает. Все, что у меня было, — все поплыло... Вот стоит детская смесь, которую успели вытащить. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, где мне жить! — восклицает многодетная мать на видео, с помощью которого она надеется добиться помощи.

Жилье находится в ипотеке, куда теперь переедет семья с четырьмя детьми — неизвестно. В управляющей компании не дали никакого ответа. Труба, на которой произошел порыв, относится к имуществу ООО «КВС», но, по словам пострадавшей, слесарь не смог починить оборудование.

В этом доме есть и другие пострадавшие.

Вода продолжает подниматься. Кадр из видео

UPD: Ситуация продолжает ухудшаться. В квартире пострадавшей вода поднялась еще выше, доходя уже до середины голени. По словам женщины, у соседей ситуация еще хуже. Например, в одной из квартир отключилось электричество, ее владелица была вынуждена прийти «в гости».

На место ЧП была вызвана полиция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.