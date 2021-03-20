Два ребенка погибли на пожаре в центре Саратова

Пожар вечером в субботу унес жизни двух детей Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар в центре Саратова унес жизни двух детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов диспетчеру поступил вечером. Горела квартира в девятиэтажном доме на улице Челюскинцев, 40/46. Огонь охватил вещи на шестом этаже.

ЧП случилось в многоэтажке на Челюскинцев Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место выехали три пожарных расчета, автомобили скорой помощи. В 18:42 появилась информация, что обнаружены двое пострадавших — взрослый и ребенок. Однако уже в через несколько минут были внесены уточнения — погибли двое детей. Это мальчики 2,5 и девяти лет.

Реанимационные действия не помогли спасти детей Фото: Саратовская областная служба спасения

Сейчас пожар локализован, открытого горения нет.

В Следственном комитете начали проверку трагедии. Уточняется, что детей вынесли из горящей квартиры на воздух, где областные спасатели начали проводить реанимацию. Однако спасти мальчиков не удалось. Установлена предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

Следователи осмотрели место ЧП. Установлено, что возгорание началось с дивана.

Очаг возгорания находился на диване Фото: СУ СКР по Саратовской области

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку, устанавливаются обстоятельства трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

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