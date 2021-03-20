Два ребенка погибли на пожаре в центре Саратова

Пожар вечером в субботу унес жизни двух детей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Пожар в центре Саратова унес жизни двух детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов диспетчеру поступил вечером. Горела квартира в девятиэтажном доме на улице Челюскинцев, 40/46. Огонь охватил вещи на шестом этаже.
ЧП случилось в многоэтажке на Челюскинцев
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На место выехали три пожарных расчета, автомобили скорой помощи. В 18:42 появилась информация, что обнаружены двое пострадавших — взрослый и ребенок. Однако уже в через несколько минут были внесены уточнения — погибли двое детей. Это мальчики 2,5 и девяти лет.
Реанимационные действия не помогли спасти детей
Фото: Саратовская областная служба спасения
Сейчас пожар локализован, открытого горения нет.
В Следственном комитете начали проверку трагедии. Уточняется, что детей вынесли из горящей квартиры на воздух, где областные спасатели начали проводить реанимацию. Однако спасти мальчиков не удалось. Установлена предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.
Следователи осмотрели место ЧП. Установлено, что возгорание началось с дивана.
Очаг возгорания находился на диване
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку, устанавливаются обстоятельства трагедии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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