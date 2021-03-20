Разлив нефти произошел под Саратовом

В Саратовской области произошел разлив нефти Фото: Саратовская областная служба спасения

В Саратовской области произошла утечка нефтепродуктов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, порыв на нефтепроводе d-1200 мм Самара — Лисичанск случился на участке местности между селами Селезниха и Орловка Пугачевского района.

На место выехали сотрудники облспаса, МЧС, МВД. Работу контролирует начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин.

На месте работают спасатели, МЧС, полиция Фото: Саратовская областная служба спасения

Сейчас ведется мониторинг ситуации, оценивается степень угрозы населению. Площадь разлива нефтепродуктов составила 700 кв. метров. До ближайшего села около пяти километров. Предварительно — угрозы водоемам нет. Губернатор Валерий Радаев поручил создать специальную комиссию с участием представителей оперативных служб.

Сотрудники компании, которой принадлежит нефтепровод — филиал АО «Транснефть – Приволга» (Саратовское РНУ) — устраняют течь и стараются предотвратить загрязнение почвы. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов проводит Самарское РНУ. Задействованы 40 человек и 15 единиц техники.

Предположительно, ЧП случилось и-за неисправности задвижки.

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