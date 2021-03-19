Волонтеры ЕР привезли медикам пять миллионов порций горячих обедов

В волонтерском центре задействованы 1 814 волонтеров

Волонтерские центры «Единой России» отработали первый год. За это время активисты выполнили более 1,5 млн заявок. Волонтеры привезли врачам более пяти млн обедов, доставили больным более двух млн наборов лекарств. Волонтеры-медики работали в «красных» зонах (810 000 смен за год) и приезжали с терапевтами к пациентам (280 000 вызовов).

Как сообщает nashgorod.ru, первый волонтерский штаб ЕР начал работать ровно год назад в Калуге, а через неделю пункты заработали по всей стране. Сейчас в них непрерывно трудятся более ста тысяч активистов.

Первый год работы волонтеры отметили флешмобом #МЫволонтерыЕР. Этим тегом они сопровождали публикации в соцсетях с рассказом об их опыте работы за этот год. Например, Наталья Пешнина из Марий Эл окончила парикмахерские курсы, чтобы помогать пожилым людям, которые не могут себе позволить стричься платно. Она сотрудничает с волонтерским центром «Единой России» с его открытия.

Активисты создавали праздничную атмосферу к Новому году в клиниках и ковид-госпиталях – украшали приемный покой, ставили елки. В Мордовии для врачей скорой помощи активисты испекли пирожные и пироги к празднику.

Сейчас пандемия постепенно отступает, но работа волонтеров не прекращается. В Челябинске активисты участвуют в организации вакцинации, в Липецкой области помогают детям врачей «красных» зон готовиться к экзаменам. В Анапе недавно в многоэтажном доме произошел пожар, и волонтеры собрали для пострадавших помощь.

Пандемия постепенно отступает, но работа волонтеров не прекращается

Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», отметил, что добровольческая деятельность объединила множество заинтересованных людей разного возраста и разных убеждений, готовых помогать тем, кому это нужно. Турчак выразил признательность волонтерам за их ежедневный труд и признал, что вовлечение в активистскую работу такого числа добровольцев – одно из важных достижений прошедшего года.

Сайт er.ru сообщает, что волонтеры стали активнее участвовать в политической жизни страны. На встрече с активистами акции «Мы вместе» Владимир Путин одобрил идею поддерживать волонтеров в участии в выборах. Президент отметил, что в штабах трудятся люди разных мнений и взглядов, что позволит смотреть на проблемные вопросы с разных сторон, а это необходимо для развития страны.

Руководитель волонтерского центра в Саратовской области Сергей Гладков отметил важность волонтерской работы.

- С первых дней пандемии и введения карантинных мер в Саратовской области начал работать волонтерский центр партии «Единая Россия». В волонтерскую работу активно включились депутаты от партии «Единая Россия» всех уровней.

В волонтерском центре задействованы 1 814 волонтеров. Оказана помощь тысячам людей в нашей области. Ежедневно оказывается помощь обратившимся на горячую линию жителям Саратова и районов области. Это помощь в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, оплата коммунальных платежей, помощь медицинским работникам.

Важным событием стала инициатива секретаря регионального отделения партии Николая Панкова о первоочередности вакцинации волонтеров, так как они находятся на передовой борьбы с коронавирусом наравне с врачами, – рассказал Гладков.

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