ЕР: молодые граждане должны иметь больше возможностей для трудоустройства

Законопроект предусматривает модернизацию работы службы занятости

«Единая Россия» вынесла на обсуждение законопроект о занятости. По результатам дискуссий итоги будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое пройдет в апреле.

Законопроект предусматривает модернизацию работы службы занятости, пишет nashgorod.ru. Она должна стать современной и клиентоориентированной. На базе портала «Работа в России» будет сформирована цифровая служба. Компании с численностью более 25 человек должны будут выкладывать на портале свои актуальные вакансии, указывая при этом, какие из них доступны людям с ограниченными возможностями.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что в будущем «Работа в России» будет развиваться и предоставлять такие возможности, как прохождение видеособеседования, подтверждение подлинности дипломов, подача заявок на обучение.

Необходимо, по мнению представителей партии, также расширять категории лиц, которым требуется помощь при поиске работы. В первую очередь, это соискатели с ограниченными возможностями. Чтобы избежать манипуляций со стороны работодателей, налоговые льготы для них будут вводить только по факту найма инвалидов.

Еще одна категория, для которой будут введены дополнительные меры поддержки, – это студенты. Сейчас помощь получают выпускники профтехучилищ, которые впервые ищут работу и попадают в диапазон от 18 до 20 лет. Согласно законопроекту, поддерживать при поиске работы начнут выпускников вузов до 25 лет. Это даст молодым гражданам гарантированные рабочие места, а также продолжит исполнение поручения Владимира Путина по содействию трудоустройства молодых специалистов.

Также в партии выдвинули инициативу сохранять выплаты для тех сотрудников, кто проходит профессиональное обучение, но официально является безработным. Учтены интересы и самозанятых: им также будут доступны услуги службы занятости. Кроме того, электронные обращения в службу можно будет заверять цифровой подписью, а предоставление услуг сделают максимально простым и по возможности в дистанционном формате.

Сайт партии «Единая Россия» сообщает, что поправки к закону о занятости были внесены в Госдуму 18 февраля.

- Вопросы производительности труда и поддержки занятости актуальны как на федеральном, так и на региональном уровне. Информацию о ходе реализации соответствующего национального проекта сегодня обсудим на выездном заседании комитета Саратовской областной думы по экономической, инвестиционной промышленности, предпринимательству и развитию цифровых технологий. В то же время во многих регионах сегодня проводится общественное обсуждение федерального законопроекта «Единой России» о занятости.

Предлагаемые на федеральном уровне поправки касаются, в первую очередь, развития цифровых платформ для содействия занятости населения, что позволит формировать общий рынок труда для работодателей и соискателей вакансий со всей страны, откроет для них новые возможности. Уже год весь мир живет в условиях пандемии, игнорировать которые было бы неправильно, – сказал исполняющий полномочия руководителя фракции «Единая Россия» в Саратовской областной думе Алексей Антонов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.