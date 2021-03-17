Безопасность потребителей — в руках потребителей

В "Комсомольской правде" поговорили о сертификации СТО Фото: Александр Уриевский

Автомобили — не роскошь, а средство передвижения. Этот девиз сейчас актуален как никогда, ведь машины есть у очень многих и число автомобилистов растет.

И растет вместе с этим спрос на услуги ремонта машин. Станции техобслуживания встречаются на каждом шагу, в любой из них готовы сделать развал-схождение, отрегулировать ходовую или заменить масло. Но где гарантия, что ремонт был выполнен качественно?

- Сейчас каждый человек должен внимательно следить за качеством оказания услуг. Ответственность во многом лежит на плечах потребителя, поэтому я бы посоветовал обращаться только в СТО, которые прошли сертификацию, — сказал начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» Вадим Рудольф.

Он принял участие в пресс-конференции, которая состоялась 17 марта в «Комсомольской правде» в Саратове и была приурочена ко Всемирному дню защиты прав потребителей. На вопросы также ответила Наталья Полубатко, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей саратовского Роспотребнадзора.

Наталья Полубатко, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей саратовского Роспотребнадзора Фото: Екатерина Семенова

Она отметила, что на работу СТО в регионе поступает не так много жалоб. Возможно, это связано с тем, что автомобилисты просто не знают, что они имеют право защищать свои права, даже если им не выдали чек.

Однако все же лучше не рисковать и не доводить дело до суда, ведь отстоять свои права может быть непросто. Вадим Рудольф уверен, что сертификация дает дополнительное преимущество предпринимателям – уважающий себя автолюбитель предпочтет отдать на ремонт свою «ласточку» в надежные руки.

- На СТО обязательно должна быть вся информация о названии организации, адресах и телефонах, перечне услуг, гарантии на выполняемые работы. Если этого нет, то уже повод задуматься. Выполняемые работы должны быть сертифицированы, но порой недобросовестные предприниматели обвешивают стены поддельными сертификатами фирм, которые даже не занесены во всероссийский реестр и не имеют права выдавать подобные документы. Какой вывод можно сделать о работе такого СТО? – задал риторический вопрос Вадим Рудольф.

Он подчеркнул, что к сертифицированной станции техобслуживания совсем иной уровень доверия, чем к какой-то безымянной мастерской, где ремонт ведется непроверенным оборудованием, а сотрудники не несут никакой ответственности.

Вадим Рудольф, начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» Фото: Екатерина Семенова

- Каждый потребитель, приехав на СТО, вправе потребовать предъявить сертификат, а потом проверить его подлинность онлайн на сайте Росстандарта. Пока практика сертификации, к сожалению, не особенно распространена в России. Но все больше людей понимают ее необходимость для гарантии своих прав. Чем больше людей войдут в систему добровольной сертификации, тем меньше будет проблем с качеством оказанных услуг. А самое главное – они будут безопасными, – считает Вадим Рудольф.

Процедура сертификации достаточно проста: нужно лишь оставить заявку на сайте ЦСМ имени Дубовикова, заполнив соответствующую анкету, где указан перечень услуг СТО, кадровый состав, материально-техническая база, реквизиты организации. После проверки, которая длится около двух недель, станция техобслуживания получит документ, подтверждающий добросовестность ее работы. Срок его действия — три года.

- Наши специалисты сами постоянно проходят обучение и аттестацию в Росаккредитации, — отметил Вадим Рудольф.

На станциях техобслуживания должна быть информация об адресе, перечне услуг, гарантийном сроке на работу Фото: Александр Уриевский

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