В Саратовской области все труднее купить наркотические препараты

Купить наркотические и психотропные препараты в аптеках Саратовской области стало трудно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области остро встала проблема доступности лекарств жителям сельских районов.

Об этом на заседании координационного совета 16 марта заявил губернатор Валерий Радаев. Он заявил об «уходе аптечных сетей с территории сельских поселений».

- Поручаю профильному зампреду и министру в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по созданию аптечных пунктов на базе ФАПов. В ней должны быть указаны конкретные даты. В свою очередь главам следует организовать взаимодействие с жителями, которые остро нуждаются в лекарствах, и обеспечить регулярную поставку. Налаживайте процесс, задействуйте транспорт, в том числе полученный в рамках программы модернизации первичного звена. Это ваша персональная ответственность, — сказал глава региона.

Валерий Радаев поручил решить проблему доступности аптек для жителей сельских районов Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Министр здравоохранения Олег Костин подтвердил, что частные аптеки ушли из сельских районов. Это связано с проблемами взаимодействия с ФАПами при введении системы обязательной маркировки лекарств. Поэтому препараты жителям доставляют либо сами медики, либо социальные работники.

- Поэтому разработана система государственной сети аптек в сельских пунктах, — отметил министр.

По его словам, там должен быть представлен широкий ассортимент лекарств, а цены будут демократичными.

В Саратовской области планируется создать сеть государственных аптек в сельской местности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдельно Олег Костин остановился на проблеме обеспечения наркотическими и психотропными препаратами. Дело в том, что торговать ими аптекам невыгодно, а ответственность слишком высока.

Поэтому в Саратове всего три таких аптеки, в Энгельсе одна, а по области — 25. Причем в 16 районах вообще нет ни одной, и скоро уйдут последние из Хвалынского и Ивантеевского районов.

- Поэтому мы должны взять на себя эту функцию в полном объеме, — считает Олег Костин.

Аптеки не хотят торговать наркотическими лекарствами Фото: Екатерина Семенова

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