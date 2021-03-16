Кот Ватсон пропал утром 15 марта. Фото из Instagram Олега Костина
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин попросил помощи у жителей в розыске своего кота Ватсона.
- Может, кто видел? Утром ушел погулять и не вернулся... Если кто видел, прошу сообщить. Так долго никогда не уходил, — такой призыв о помощи на своей странице в Instagram опубликовал министр 15 марта.
Пост получил десятки комментариев, очень многие подписчики переживали за судьбу Ватсона. Впрочем, большинство склонялись к мнению, что на кота действует весна, и он отправился на поиски романтических приключений.
Ватсон пропадал больше суток. Фото из Instagram Олега Костина
И вот сегодня, 16 марта, кот нашелся.
- Благодаря коммуникационной сети Интернет передали местонахождение этого беглеца. Был доставлен домой грязный и худой со стройки, спасибо за помощь! — поблагодарил Олег Костин.
Кот вернулся оголодавший, но целый. Фото из Instagram Олега Костина
Теперь он хочет приобрести специальное устройство, чтобы питомец больше не терялся.
Мейн-кун Ватсон, который живет у саратовского министра Олега Костина, давно стал любимцем публики. Чиновник активно публикует фотографии животного, пишет о его занятиях и явно любит питомца. Подписчики с ним солидарны и оставляют восторженные комментарии.
Министр души не чает в питомце. Фото из Instagram Олега Костина
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