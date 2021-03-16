Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья16 марта 2021 12:30

Сила соцсетей помогла саратовскому министру найти пропавшего кота

Олег Костин поблагодарил граждан за помощь
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Кот Ватсон пропал утром 15 марта. Фото из Instagram Олега Костина

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин попросил помощи у жителей в розыске своего кота Ватсона.

- Может, кто видел? Утром ушел погулять и не вернулся... Если кто видел, прошу сообщить. Так долго никогда не уходил, — такой призыв о помощи на своей странице в Instagram опубликовал министр 15 марта.

Пост получил десятки комментариев, очень многие подписчики переживали за судьбу Ватсона. Впрочем, большинство склонялись к мнению, что на кота действует весна, и он отправился на поиски романтических приключений.

Ватсон пропадал больше суток. Фото из Instagram Олега Костина

И вот сегодня, 16 марта, кот нашелся.

- Благодаря коммуникационной сети Интернет передали местонахождение этого беглеца. Был доставлен домой грязный и худой со стройки, спасибо за помощь! — поблагодарил Олег Костин.

Кот вернулся оголодавший, но целый. Фото из Instagram Олега Костина

Теперь он хочет приобрести специальное устройство, чтобы питомец больше не терялся.

Мейн-кун Ватсон, который живет у саратовского министра Олега Костина, давно стал любимцем публики. Чиновник активно публикует фотографии животного, пишет о его занятиях и явно любит питомца. Подписчики с ним солидарны и оставляют восторженные комментарии.

Министр души не чает в питомце. Фото из Instagram Олега Костина

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Живой уголокИнтересное