Кот Ватсон пропал утром 15 марта. Фото из Instagram Олега Костина

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин попросил помощи у жителей в розыске своего кота Ватсона.

- Может, кто видел? Утром ушел погулять и не вернулся... Если кто видел, прошу сообщить. Так долго никогда не уходил, — такой призыв о помощи на своей странице в Instagram опубликовал министр 15 марта.

Пост получил десятки комментариев, очень многие подписчики переживали за судьбу Ватсона. Впрочем, большинство склонялись к мнению, что на кота действует весна, и он отправился на поиски романтических приключений.

Ватсон пропадал больше суток. Фото из Instagram Олега Костина

И вот сегодня, 16 марта, кот нашелся.

- Благодаря коммуникационной сети Интернет передали местонахождение этого беглеца. Был доставлен домой грязный и худой со стройки, спасибо за помощь! — поблагодарил Олег Костин.

Кот вернулся оголодавший, но целый. Фото из Instagram Олега Костина

Теперь он хочет приобрести специальное устройство, чтобы питомец больше не терялся.

Мейн-кун Ватсон, который живет у саратовского министра Олега Костина, давно стал любимцем публики. Чиновник активно публикует фотографии животного, пишет о его занятиях и явно любит питомца. Подписчики с ним солидарны и оставляют восторженные комментарии.

Министр души не чает в питомце. Фото из Instagram Олега Костина

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.