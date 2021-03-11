В Саратовской области после коронавируса ежедневно выздоравливает меньше людей, чем заболевает

Врачи продолжают борьбу с коронавирусом, но инфекция ищет новые пути

В Саратовской области профильные службы не видят ничего необычного в том, что ежедневно количество тех, кто заболевает, превышает количество тех, кто выздоровел. Наверное, если бы это происходило в течение 2-3 дней, то никто бы не стал обращать на это внимание. Но такая ситуация длится с начала марта и скоро будет уже две недели, как ежедневно на 15–30 человек увеличивается число тех, кто сегодня, в эту минуту, заражен коронавирусом.

Вот как это выглядит на графике:

График "КП-Саратов"

Замминистра здравоохранения Денис Грайфер 10 марта, отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, заявил, что «течение коронавирусной инфекции не поддается прямым математическим законам». Это, видимо, следует понимать, что журналистам не стоит лезть в цифры статистики, сравнивать и задавать вопросы о пугающих тенденциях, все равно это не математика. Возможно, политика?

Ежедневная статистика говорит нам, что уже почти месяц, с 11 февраля, в регионе идет устойчивое снижение общего числа заболевших. Проблема в том, что идет снижение и числа выздоровевших, причем непропорционально. А самое тяжелое — растет смертность. 10 марта был поставлен антирекорд за весь период пандемии — сразу восемь умерших в Саратовской области.

- К сожалению, течение заболевания всегда крайне сложно предугадать. Бывает, пациент долго находится на искусственной вентиляции легких, и когда исчерпываются все резервы организма, человек умирает, — пояснил 10 марта на брифинге замминистра Денис Грайфер. Не стали чиновники Роспотребнадзора и Минздрава разъяснять, что же такого изменилось за год пандемии, когда и заболевших было больше и тяжелых случаев, а смертей было меньше. Должно быть у этой тенденции объяснение.

Вот наглядный график от Яндекса:

Данные статистики Яндекса по коронавирусу в Саратовской области

- У каждого пациента заболевание протекает индивидуально. Если мы посмотрим на графики статистических данных о заболевших, то увидим, что количество заболевших снижается, коечный фонд и количество тяжелых случаев уменьшается, но пациенты с тяжелым течением инфекции все равно есть. Некоторые несколько раз сдают мазки на ковид для получения отрицательного результата, чтобы их признали выздоровевшими. Поэтому заболевших коронавирусом за сутки больше, чем выздоровевших. Думаю, скоро тенденция поменяется, — предположил Денис Грайфер.

Разве весь прошедший коронавирусный год люди по несколько раз не сдавали мазки, что изменилось? Это не претензии к врачам, которые занимаются своим делом, это вопросы к чиновникам, чтобы понять и разъяснить эту тревожную статистику. Но пока ответов нет.

Еще цифры для сравнения: на 25 февраля болели в стационарах или на дому 3 493 жителя Саратовской области. Это следует из данных, озвученных на брифинге в тот день в Минздраве региона. В ковидных госпиталях находились 1 735 больных. На 10 марта в коронавирусных стационарах уже 1 795 человек, это при всем том же постоянном снижении общего числа зараженных. Общее число больных на 10 марта — 3 648 человек, 1 853 человека лечатся на дому. Разве сравнение этих цифр не вызывает вопросов? Плюс почти полторы сотни дополнительных пациентов за две недели — это не шутки.

Что за последнюю неделю, когда начала расти смертность? По данным регионального оперативного штаба, 4 марта в коронавирусных стационарах было 1 722 человек, амбулаторно лечились 1 790 пациентов. К 10 марта добавилось более 70 дополнительных пациентов именно на больничные койки, свыше 60 — к болеющим дома. 136 плюсом быстрее, чем за неделю. Но беспокойства у специалистов нет, возможно, они что-то знают, но не спешат этим знанием поделиться.

Возможно, это загадки статистики, или путаница, как уже бывало в Саратовской области с цифрами по заражениям коронавирусом. Тогда это объяснить чиновникам будет еще легче, с математической точки зрения, конечно.

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