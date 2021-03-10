Общественные деятели будут участвовать в организации праймериз «Единой России»

Пандемия показала готовность людей помогать друг другу

В состав федерального оргкомитета (ФОК) предварительного голосования партии «Единая Россия» войдут общественники. С предложением привлекать к политической жизни волонтеров выступил на встрече с активистами проекта «Мы вместе» Владимир Путин.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» стремится к разнообразию мнений при организации праймериз, поэтому количество непартийных участников комитета должно превышать число членов партии.

10 марта состоялось первое заседание комитета, председателем которого выступил Александр Карелин, сенатор партии. Он сообщил, что в федеральный и региональные комитеты войдут по 17 человек, большинство из которых — из добровольческих организаций.

По словам Карелина, это повысит соревновательный дух избирательного процесса, сделает его более острым, а результат — непредсказуемым.

Волонтеров планируется привлекать к политической жизни

От лица активистов высказалась Мария Якунчикова, координатор федерального штаба «Мы вместе». Она отметила, что волонтеры занимаются помощью людям и их приоритеты не меняются, но политическая деятельность поможет им расширить границы помощи, дать новые возможности. Список представителей добровольческих организаций будет готов до 15 марта.

Андрей Турчак отметил в свою очередь, что участие добровольцев в праймериз повысит их открытость и доверие со стороны населения. От подчеркнул, что активисты могут рассчитывать на поддержку и консультации партии.

Сайт партии «Единая Россия» сообщает, что предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. Процедура пройдет в онлайн-формате; чтобы проголосовать, гражданам потребуется зарегистрироваться на «Госуслугах» и пройти верификацию.

Руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Светлана Ульянова отметила, что волонтеры области готовы предложить свои идеи в ходе предварительного голосования «Единой России».

- Участие в предварительном голосовании позволяет прийти в политику новым, заинтересованным в развитии нашей области людям. В прошедшем году пандемия нам показала, насколько важно объединиться и помогать друг другу. Большую поддержку в преодолении периода самоизоляции жителям нашей области оказали волонтеры. Уверена, что они смогут получить поддержку и стать победителями предварительного голосования.

Отмечу, что в большинстве это молодежь, неравнодушная к проблемам других. Главное, что у них есть свое мнение и предложения по решению проблем. Хорошо, что предварительное голосование открытое и люди будут решать, кто станет кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах, — подчеркнула она.

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